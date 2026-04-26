Černobylu se válka nevyhnula. Jaderná elektrárna zažila okupaci i dronový útok

Svět si připomíná 40 let od největší člověkem způsobené katastrofy v dějinách lidstva, havárie v jaderné elektrárně Černobyl. V 1 hodinu 23 minut a 40 vteřin moskevského času 26. dubna 1986 během technických zkoušek došlo k mimořádné situaci, která vyústila v explozi a roztavení jaderného reaktoru ve čtvrtém bloku elektrárny.
Do atmosféry se uvolnil radioaktivní mrak, který postupoval západní částí Sovětského svazu, východní Evropou a Skandinávií do celé severní polokoule. Byly kontaminovány rozsáhlé oblasti dnešní Ukrajiny, Běloruska a Ruska. Z okolí černobylské elektrárny se stala uzavřená zóna. A tiché memento jaderné katastrofy a soumraku Sovětského svazu.