Když nemáte černocha. A k čemu je v Česku někdy užitečný

Bývaly doby, kdy téhle otázce rozuměli všichni. V našich nepříliš osvícených představách vystupoval mýtický černoch v roli univerzálního sluhy a poskoka, který za svými pány zavíral dveře, případně po nich splachoval.
Pokud nevezmete v potaz pocity černošského sloužícího, nebyla ta otázka nijak zvlášť urážlivá. Vlastně vám přisuzovala velké bohatství a moc. Takový černoch něco stojí, ne každý si ho může dovolit. Byl to, řekla bych, přátelštější dotaz, než když přítomní mumlali: „Máš v p---li voj?“
Oj či jiný několik metrů dlouhý neohebný předmět, zaražený do řitního otvoru, svému nositeli skutečně nedovolí dveře zavírat. Nemusíte být choreograf, abyste to věděli.
Když jsem se jednou koncept tyče upevněné do zadní části a omezující naše možnosti, pokud se zavírání dveří týče, pokusila vysvětlit Angličanovi, tvářil se napřed nechápavě, pak mírně pohoršeně – a konečně se rozchechtal. Ten nápad mu přišel vynalézavý.
Koncept černocha zavírajícího dveře i za jedinci, kteří v p---li voj nemají, jsem v Anglii nikomu nevysvětlovala. Určitě by ho pochopili hned, ale přivedl by je do rozpaků. A prohloubil by jejich představy o tom, že my Češi do moderního světa fakt nepatříme.
Vlastnit lidskou bytost s temnější barvou pleti, chvála všem bohům, už dávno není v módě. Ale mít vedle sebe někoho takového, aniž byste jeden druhého vlastnili, můžu jen doporučit.
Po 24 letech strávených po boku svého skoromanžela K., původem z Afriky, už dobře znám výhody, jaké mi jeho barva přináší.
Tak třeba: když jedete po Česku autem, venku je tma a vaše polovička sedí za volantem, zastavují vás policajti v přesvědčení, že vidí auto bez řidiče. Když konečně spatří jeho obrysy, bývají tak zmatení, že ho zapomenou požádat o řidičák. Místo toho se ho zeptají, jaké je to v Africe, a snaživě mu zasalutují.
Tohle je ale jen příjemné rozptýlení. Největší výhodou, kterou vám černochova blízkost v české kotlince přináší, je zdrženlivost občanů, pokud se týče rasistických řečí. Většina mých krajanů je natolik slušná, že v přítomnosti černocha, který by mohl rozumět česky (a ten můj rozumí!), přestávají mluvit o „černohubých“, „n---ech“ a „cizincích, kteří se nám tu roztahují“. Je to příjemné.
Letos můj skoromanžel zůstal v Anglii, já bloudím po Česku, neochráněná jeho krásnou barvou.
A můžu vám říct: útržky konverzací v češtině, jaké kolem sebe slýchám, o naší otevřenosti k velkému světu vážně nesvědčí. Situace je horší než před 10 lety.
Dá se to napravit? Možná. Snad. Potřebujeme k tomu co nejvíc černochů.