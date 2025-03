Atomovka v každém obýváku. Až pak budeme plně bezpeční

Titíž lidé ještě před pár týdny stejně horlivě horovali pro klima a přebíjeli se zelenými cíli, devastujícími ekonomiku celé Evropy. Teď se ale přebíjejí cíli v barvě khaki. Sice jsme po dlouhých dvaceti letech a s využitím všemožných finančních kliček teprve vytáhli obranné výdaje na 2 % HDP, ale nezastavíme se. Přidáme ročně 0,2 %? Pročpak neskočit hned na 3 %? A proč dávat na zbrojení jenom čtvrt bilionu, podívejte na Poláky nebo Estonce!

Přebíjení se náhle zrozených zbrojních hujerů je až legrační. Válka pár set kilometrů od našich hranic zuří už tři roky, ale až doteď jim stav armády byl dost ukradený. Vzývali jen „svaté klima“, i kdybychom kvůli němu měli jezdit na oslech.

Ale jakmile naše politika najela na vlnu „zbrojením pro mír“, to téma se dříve či později objevit muselo: mělo by i Česko mít svoji atomovku? Buď samostatně, nebo sdíleně v rámci NATO. Zatím o tom začali diskutovat bezpečnostní analytici, ale politici se brzy přidají. Má to přece logiku: když více konvenčních zbraní zajistí více míru, pak zbraň hromadného ničení musí být takové velké mírové turbo.

O efektu odstrašení se v souvislosti s jadernými zbraněmi napsala spousta knih. Že tento efekt funguje, dokazuje i dosavadní zdrženlivost Západu ve vztahu k Rusku coby nepochybnému agresorovi, ovšem také jaderné velmoci. Těžko ale říci, zda tento efekt působí neomezeně. Potom by totiž stačilo, aby každý z dvou stovek států světa vlastnil pár jaderných hlavic – a na planetě by se rozhostil věčný mír. Blbost, že?

Stejně jako představa, jak by jaderné střely na území Česka zvýšily jeho bezpečí. Stačí historická paralela. Až do roku 1990 byly v Brdech, Ralsku a Jincích tři sklady sovětských jaderných zbraní, které mělo české raketové vojsko použít v případném osudovém střetu se Západem. Ruku na srdce: cítili jste se tehdy bezpečněji? A vojenské plány Východu vycházely z toho, že Československo bude jaderným bojištěm a přední obrannou linií, přičemž s jeho armádou, tehdy dvousettisícovou, se v dalších bojích vůbec nepočítalo. Protože by asi už neexistovala...