Zchladit hlavy Černochové i Řehkovi. Kdyby to nebylo tak vážné, bylo by to k popukání

Naposledy se zadařilo panu premiérovi, když prezentoval smiřující setkání mezi Janou Černochovou a Karlem Řehkou. Jenže zatímco premiér se na fotografii usmívá, ministryně se tváří jako… jako fakt hodně nahněvaná Jana Černochová.

Petr Fiala @P_Fiala Dnes jsem se setkal s ministryní obrany Janou Černochovou a šéfem armády Karlem Řehkou. Tématem byl nadcházející summit NATO a modernizace armády. https://t.co/qEgmOO3WwL oblíbit odpovědět

Kdyby to nebylo tak vážné, bylo by to k popukání: Řehka i Černochová se prezentují jako zuřiví válečníci, kteří ale válčí zejména mezi sebou. Oba vyrostli příliš rychle, oba by nejradši toho druhého zadupali do země a oba zjevně postrádají diplomatické dovednosti.

Řekněme tedy, že zatímco ministryně a generál svou roli částečně nezvládají, pak premiér i prezident hrají na jedničku. Ačkoli by se každý z nich mohl postavit za svého oblíbence a napětí po česku ještě vyostřit, Pavel i Fiala už druhým rokem důsledně tlumí muziku a chladí horké hlavy. Je poněkud trapné, že to musí dělat, ale díky za to.