Nevyčítejte podvodníkovi, černošskému plagiátorovi, že podvádí. Ptejte se, kdo mu to umožnil

Před týdnem jsme tu uveřejnili komentář, ve kterém jsme lví podíl viny za kauzu černošského plagiátora Jasona Ardaye připsali na vrub univerzity v Cambridge.
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Rasismus naruby? Skandál s černošským opisovačem – problém má univerzita i celá britská společnost
Prestižní instituce totiž o jeho prohřešcích věděla, ale rozhodla se je účelově přehlížet s ohledem na vlastní rasový profil. Je přece mnohem lepší mít na předním postu černošskou intelektuální star, jakkoli své práce opisuje, než se muset zodpovídat vlastním aktivistickým studentům, kteří po vás neustále něco chtějí.
Připomněli jsme zároveň, že problém má celá britská společnost. Instituce jako Cambridge, které se dnes pohříchu chovají jako cynické korporáty, totiž neexistují ve vakuu. Odpovídají na společenskou poptávku, která upřednostňuje rasovou a sexuální diverzitu před integritou, férovostí a pravdou.
Lež má krátké nohy
Žel, od té doby se naše slova jen potvrdila. Někdejší profesor Arday spáchal v pátek sebevraždu. O mrtvých jen dobře a jeho akademické podvody a fanfarónské kousky, mezi něž údajně patřilo uběhnutí 30 maratonů ve 35 dnech (úctyhodný výkon i na takového Zátopka!), tu tedy už nebudeme znovu přetřásat. Pozastavme se ale u spoluodpovědnosti, kterou za tragické vyústění nese univerzita v Cambridge.
Ostatně je těžké vyčítat podvodníkovi, že podvádí. Ale instituci, která o podvodníkovi ví a ještě mu svou reputací elitního pracoviště poskytuje intelektuální krytí? Jinými slovy chytneme-li dítě za volantem, netrestejme dítě. Ptejme se spíš, kdo mu to auto půjčil...
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Černošský profesor končí na Cambridgi po obvinění z plagiátorství. Rasismus, tvrdí
Pokud v Cambridge opravdu věděli o velmi problematickém akademickém rejstříku jejich elitního profesora a zároveň si byli vědomi, že se jedná o vysoce citlivou, ba labilní osobu, bylo zodpovědné ho do vysoce prestižní funkce jmenovat? Nedalo se s pravděpodobností hraničící s jistotou počítat s tím, že lež má krátké nohy a pravda se nakonec provalí? Jak si vicekancléřka Prenticeová, profesorka Creminová a další vedoucí činovníci univerzity, kteří o obviněních proti Ardayovi nejen věděli, ale ještě systematicky umlčovali odpůrce z vlastních řad, představovali, že tento příběh skončí?
Je jistě přehnané je obviňovat z podílu na Ardayově smrti, ale lze přinejmenším doufat, že všichni jmenovaní ze svých činů vyvodí důsledky. Rezignacemi by to mělo jen začít. To se ale zatím bohužel nestalo. Ba naopak, je skandální, že reakcí univerzity bylo ještě před týdnem zuřivé popírání reality a přehazování viny na média a údajné rasisty, kteří proti Ardayovi měli vést „zákeřnou kampaň“.
Dobrá práce médií
Jestli se něco v této kauze potvrdilo, je to paradoxně fakt, že britská mainstreamová média fungují relativně velmi dobře. Nejen že se londýnské The Times kauze v minulosti věnovaly – její redaktor byl kvůli ní dokonce čtyři měsíce vyšetřován policií, kterou na něj Arday (údajně vysoce citlivý) zavolal.
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Plagiátor z Cambridge lhal skoro o všem. Pídícího se novináře umlčeli
Pravidla hry se obrátila. Nejsou to dnes ve skutečnosti profesoři z rasových menšin, kteří bojují proti systému, nýbrž ti, kteří upozorní na výstřelky wokistické kultury, a neváhají si kvůli tomu ušpinit ruce.
Naopak britské univerzity z této kauzy vycházejí s ostudným rejstříkem. Toxické prostředí, ve kterém se vyplatí lhát a nevyplatí se na lež upozornit, bylo odhaleno v plné nahotě. Chápeme, že i slavné instituce jako Cambridge musí reagovat na společenskou poptávku, a existují v kontextu vlastní kultury. Pokud se ale v kauze, kde měly dokázat svou intelektuální a morální reputaci, zachovaly jako Velký bratr ze slavného Orwellova románu, nezaslouží si nic jiného než padnout na samé dno společenského žebříčku.
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U plagiátorů na barvě kůže nesejde. Polehčující okolností nesmí být ani v kauze z Cambridge
Nejvíc pak soucítíme s poctivými profesory z rasových menšin, kteří na britských univerzitách působí, a kteří zcela zbytečně nesou dopady této kauzy. To je totiž opravdový výsledek wokistické kultury. Pro rasové menšiny neudělá nic, ale kdykoli to jen trochu jde, podrazí jim nohy.