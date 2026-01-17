Černý oblek vstal z mrtvých. Hvězdy Zlatých glóbů ukázaly, jak nosit klasiku s rebélií

Karolína Minaříková Krupková
Čekstajl   13:00
Ještě nedávno byl klasický černý oblek terčem posměchu. Patřil do tanečních, na funus, hluboko do skříně, odkud se jako relikvie po strejdovi vytahoval jen z nutnosti. Dokonce se zdálo, že černý oblek definitivně vyhynul. Jenže teď si bere své místo zpět! Poslední předávání Zlatých glóbů se totiž proměnilo v přehlídku černočerných kompletů. Kdo jim podlehl a jak vůbec černé sako s černými kalhotami nosit?
Leonardo DiCaprio na předávání Zlatých glóbů. (11. ledna 2026)

Leonardo DiCaprio na předávání Zlatých glóbů. (11. ledna 2026) | foto: ČTK/imago stock&people/imageSPACE

Jacob Elordi, známý také jako filmový Elvis, na předávání Zlatých glóbů. (11....
George Clooney s manželkou Amal na předávání Zlatých glóbů. (11. ledna 2026)
Stellan Skarsgard, vítěz ceny za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli...
Timothée Chalamet, vítěz ceny za nejlepší mužský herecký výkon ve filmu Velký...
24 fotografií

Ten večer, ze kterého si cenu za nejlepší film odnesl britský snímek Hamnet, byl samozřejmě plný nádherných rób. Jennifer Lopez dorazila jako mořská panna, Jennifer Lawrence připomínala Venuši, ale nejlépe oblečení muži vsadili na černou.

Jistě, černou nic nezkazíte. Na červeném koberci funguje spolehlivě, působí luxusně a elegantně téměř bez námahy. Jenže právě proto také v posledních letech ustoupila do pozadí. Pánské módy se zmocnila růžová, fialová, karamelová. Viděli jsme kápě, mašle a divoká střihová dramata. Jenže to se na poslední předávání Zlatých glóbů nekonalo.

Zlaté glóby získaly filmy Jedna bitva za druhou a Hamnet. Mezi herci uspěl třeba Chalamet

I experimentátoři sáhli po černé

Pro významný společenský moment, který se odehrál v Beverly Hills, vsadili na černou nejen tradiční elegáni. Leonardo DiCaprio, aktuálně excelující ve snímku Jedna bitva za druhou, v klasickém černém smokingu nikoho nepřekvapil. Této slavnostní uniformě je věrný snad odjakživa. Jenže tentokrát nezůstal u osvědčené jistoty sám. K DiCapriovi se přidali i známí módní experimentátoři, jejichž kreace módní rubriky obvykle hltají s otevřenými ústy.

Timothée Chalamet, vítěz ceny za nejlepší mužský herecký výkon ve filmu Velký...
Colman Domingo na předávání Zlatých glóbů. (11. ledna 2026)

Timothée Chalamet (vlevo) a Colman Domingo na předávání Zlatých glóbů.

Když herec Jacob Elordi, známý také jako filmový Elvis, dorazil na Zlaté glóby v dvouřadém černém obleku Bottega Veneta, působilo to stále ještě jako náhoda. Ve chvíli, kdy si však černý smoking Valentino s třpytivými brožemi oblékl i Colman Domingo – muž proslulý svými odvážnými módními výstupy – bylo zřejmé, že tady něco nesedí. Definitivní razítko černému obleku přiklepl herec Timothée Chalamet. Ten totiž vsadil na černé tričko, vestu a sako od značky Chrome Hearts se stříbrnými knoflíky.

Síla černé, síla střihu

Tyto návraty k černé klasice byly všechno, jen ne nudné. Muži na Zlatých glóbech ukázali, že černý oblek nemusí fungovat jen jako strohá uniforma, ale může být i divokou hrou s otevřenými pravidly. Že košile pod sakem nemusí být nutně bílá ani černá, ale klidně zlatá. Že na hruď nepatří jen složený kapesník, ale třeba i květinová korsáž. Že i šperky jsou pro muže – a klidně ve velkém třpytu. A že černý oblek zkrátka nemusí být konzervativní ani předvídatelný, ale naopak moderní, provokativní a přesně takový, jaký jeho nositel v daný moment potřebuje.

Leonardo DiCaprio na předávání Zlatých glóbů. (11. ledna 2026)
Jacob Elordi, známý také jako filmový Elvis, na předávání Zlatých glóbů. (11. ledna 2026)
George Clooney s manželkou Amal na předávání Zlatých glóbů. (11. ledna 2026)
Stellan Skarsgard, vítěz ceny za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Citová hodnota (Sentimental Value), na předávání Zlatých glóbů. (11. ledna 2026)
24 fotografií

Ostatně Zak Maoui, style director britského magazínu Esquire, už se nechal slyšet, že návrat černého obleku rozhodně není jen náhodným módním gestem. Podle něj se totiž módní průmysl pozvolna vrací k „pěknému, normálnímu oblečení“ pro muže, věří v sílu perfektně ušitého obleku, a kvalita znovu získává váhu nad okázalostí. Černý oblek se tak nevrací jako relikt minulosti, ale jako sebevědomá odpověď na současnou touhu po řemesle, nadčasovosti a klidu.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.