Češi střežící mír na Donbasu? Rýsují se první body bezpečnostních záruk pro Ukrajinu, ale…

Je to emoční záležitost, protože žádné podmínky klidu zbraní (příměří, míru) ještě dohodnuty nebyly. A neví se, zda vůbec dohodnuty budou. Ale spekulace – odvolávající se na „evropské a ukrajinské činitele“ – se rozjíždějí. ČTK vydala materiál čerpající ze zpráv v listu Financial Times (FT). Co z nich prozatím plyne?
Bezletová zóna? Jen s podporou USA
Ty spekulace nejsou jen vycucané z prstu. Opírají se o posun americké politiky za poslední měsíce. Ještě na začátku jara USA bezpečnostní záruky pro Ukrajinu odmítaly. A pokud je nabídly, tak v podobě dohody o těžbě vzácných zemin: ve smyslu, že tam, kde dělají byznys američtí těžaři, si Rusové netroufnou – čestné pionýrské.
|
Zajistíme vzdušný štít nad Ukrajinou. USA naznačují poválečnou ochotu pomoci
Tato pozice se ale značně posunula. USA sice nadále odmítají pozemní účast svých vojáků na Ukrajině, ale pro její bezpečnost jsou ochotny poskytnout letadla, zpravodajské informace či pozemní radar. A s tím by Evropané mohli na Ukrajině zavést a prosadit bezletovou zónu, říkají zdroje FT.
Tím to nekončí. Evropské země by měly poskytnout řádově desítky tisíc vojáků, kteří by na Ukrajině linii klidu zbraní, příměří, ba snad i míru dozorovaly. Tedy ne přímo linii dotyku. Na ní by vznikla demilitarizovaná zóna, v níž by plnění dohody hlídali vojáci nějaké neutrální země, na které by se dohodly Kyjev a Moskva.
Až za demilitarizovanou zónou by hranici hájily jednotky Ukrajiny. A teprve za nimi, v rámci „třetí obranné linie“, by byly rozmístěny jednotky evropských zemí, mezi nimi snad i české.
|
Česko by mělo být součástí případných mírových jednotek na Ukrajině, míní Pavel
Pro jistotu zopakujme. To nejsou body hotového scénáře. Jsou to jen více či méně hodnověrné spekulace na základě informací „lidí od zdroje“. Nicméně ukazují, jakými cestami se myšlení lidí zabývajících se koncem války na Ukrajině ubírá.
Podmínkou je účast Evropanů, ale i souhlas Ruska
Ta nastíněná představa má samozřejmě své háčky, které se podaří – či nepodaří – vyřešit při jednáních mezi Ukrajinou, Ruskem a USA. Ale východisko je zřejmé a těžko zpochybnitelné.
|
Německo pracuje na garancích pro Ukrajinu. Kancléř nevyloučil vyslání vojáků
USA změnily svou politiku vůči bezpečnostním zárukám pro Ukrajinu a nyní učinily svým evropským partnerům nabídku. Washington nabídl, že poskytne svá letadla, zpravodajské informace, logistiku či pozemní radar, ale tu nabídku podmínil účastí desítek tisíc evropských vojáků na zemi. Rozuměj v zázemí bojišť na Ukrajině.
Tento postup USA je pro bezpečnostní záruky pro Ukrajinu určující. Podle FT sami „evropští činitelé“ v soukromí přiznávají, že bez této nabídky by evropské nasazení na Ukrajině možné nebylo.
|
Požadavek na vyslání mírových jednotek na Ukrajinu není na stole, říká Černochová
Jenže toto je jen polovina problému. USA trvají na tom, že podmínkou jejich letecké podpory při dozorování na Ukrajině je pozemní účast Evropanů. O. k., to jsme vysvětlili výše. Ale je tu druhá, daleko méně medializovaná část věci: podmínkou pro pozemní účast Evropanů – obecně pro veškeré dozorování klidu zbraní, příměří, ba míru na Ukrajině – je, zda se na tom Ukrajina, Rusko a USA dohodnou.
Oříšek: záruky pro Kyjev i pro Moskvu
Současná mediální debata může trochu připomínat Petra Fialu a Víta Rakušana, když se měsíc před volbami dohadují, s kým půjdou a s kým nepůjdou do příští vlády. I nasazení evropských jednotek na Ukrajině má smysl podrobně rozebírat až po uzavření dohody. A ta zatím hotová prostě není.
|
Věřit Rusku? Či tomu, že ho porazíme? Co řekli Lavrov a Vance v rozhovorech na NBC
Z dostupných informací vyplývá, že Moskva trvá na tom, aby bezpečnostní záruky zahrnuly i Rusko. Pokud se Moskva zaváže k tomu, že na Ukrajině nebude překračovat dohodnutou linii, bude chtít, aby se Kyjev zavázal k témuž. Tedy k tomu, že nebude překračovat dohodnutou linii, ačkoliv z hlediska mezinárodního práva by jeho jednotky jen osvobozovaly ukrajinské území.
Právě toto nevyřešily Minské dohody před deseti lety a na Donbase se pak střílelo pořád. Teď to chce Rusko prosadit do nové dohody o klidu zbraní, příměří, či snad dokonce míru. V jádru by tak dosáhlo toho, o čem mluví už nějakou dobu – mezinárodního uznání svých územních zisků. Nebylo by to sice uznání právní, ale faktické, vojenské.
|
Ruské ústupky si v Bílém domě vysvětlili jako slabost, tvrdí ruský expert
Přistoupí na to Kyjev? Teprve až bude v tomhle jasno, lze racionálně diskutovat o evropských či českých vojácích dohlížejících na klid zbraní na Donbase. Do té doby je to emoční strašení.