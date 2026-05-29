Jsme rádi Češi. Možná bychom se měli začít víc chválit

Podobně je tomu ve Spojených státech. Americká vlajka visí před domy, školami i úřady a většina Američanů nepochybuje o tom, že jejich země je výjimečná. Jak jsme na tom ale my? Jaký vztah mají Češi ke své zemi, k vlastní identitě a k vlastenectví? Jsme skutečně „největší ateisté na světě“, nebo je česká společnost mnohem složitější?
Výzkum Institutu Solvo se pokusil českou identitu zkoumat z mnoha úhlů pohledu a ověřit, které stereotypy o nás samých platí a které nikoliv. Mnohá zjištění jsou překvapivá – a často velmi pozitivní.
Ukazuje se, že Češi mají svou zemi rádi. Za jednu z nejdůležitějších hodnot považují rodinu, zároveň ale nechtějí, aby jim stát diktoval, jak má správná rodina vypadat. Obecně máme komplikovaný vztah k autoritám a k tomu, když nám někdo něco nařizuje. Zároveň nám není lhostejné, jak se chová politická reprezentace.
Silný vztah k rodině a kult práce
Z výzkumu vyplynulo, že jsme hrdí na svou zemi, vážíme si její přírody, kultury i ochoty lidí pomáhat si navzájem. Máme silný vztah k historii a místním tradicím. Pro každou politickou reprezentaci by mělo být důležité, že lidé chtějí v České republice žít a nevnímají svou budoucnost jako něco, co by museli hledat jinde.
S tím souvisí i mimořádně silný vztah k rodině. Pro přibližně 80 procent Čechů představuje rodina základní životní hodnotu. Zároveň si většina lidí myslí, že stát nemá určovat, co je „správná rodina“, ale má rodiny podporovat. Zajímavý je zde rozdíl mezi tím, jak o těchto tématech často mluví politika, a tím, jak je vnímá většinová společnost. Téma manželství pro všechny dokáže dlouhodobě paralyzovat českou politickou debatu, zatímco ve výzkumu se napříč regiony i generacemi ukazovalo, že velká část společnosti jej nevnímá jako zásadní problém. Lidé v zásadě říkají: ať si každý žije a uzavírá vztahy podle svého.
Z výzkumu zároveň vyplývá něco podstatného: vztah k rodině je často silnější než abstraktní vztah ke státu. Češi možná nepůjdou „bojovat za republiku“ v patetickém slova smyslu, ale pro své blízké obětovat umí. Pokud chce stát posilovat soudržnost společnosti, měl by vytvářet podmínky pro stabilní a bezpečný rodinný život.
Dalším výrazným rysem české identity je vztah k práci. Dá se téměř mluvit o kultu práce. „Jsem tím, co dělám“ – i tak by se dal český přístup shrnout. Práce je pro nás důležitou hodnotou a zdrojem identity. Češi pracovat chtějí a práce je pro ně významným zdrojem důstojnosti. Zároveň nás ale práce často vyčerpává a stresuje. V budoucnu bude česká společnost pravděpodobně muset přijmout realitu častějších profesních změn, rekvalifikací a větší adaptability. Možná se budeme muset naučit nejen více pracovat na sobě, ale také více odpočívat.
Zhruba polovina lidí věří v „něco“
Jednou z nejnáročnějších částí výzkumu byly otázky víry. Respondenti o spiritualitě často nechtěli mluvit přímo, protože víru považují za mimořádně osobní a intimní záležitost. Místo toho se debata rychle přesouvala k historii a k nedůvěře vůči institucím, zejména církvím. Češi obecně nedůvěřují autoritám, ke kterým nemají přirozený vztah. To lze vnímat i pozitivně – jako projev samostatnosti a určité odolnosti.
Přesto není pravda, že bychom byli čistě ateistickou společností. Přibližně třetina respondentů se označuje za ateisty či agnostiky, praktikujících věřících je kolem šesti procent. Zároveň ale zhruba polovina lidí věří v „něco“ – vyšší sílu, osud, energii nebo spiritualitu mimo tradiční náboženství. Další skupinu tvoří věřící, kteří svou víru aktivně nepraktikují. Nejsme tedy ani národem ateistů, ani společností pevně ukotvenou v církvích. Zajímavé je také přesvědčení velké části respondentů, že morálka nemusí být přímo spojena s náboženstvím.
Výzkum zároveň ukazuje, že Česko stále vnímáme spíše jako společenství než jen jako soubor individualistů. Pocity hrdosti a sounáležitosti v nás vyvolávají společné zážitky, solidarita, dobrovolnictví nebo situace, kdy si lidé navzájem pomáhají. Bylo to vidět během covidu i během první vlny pomoci ukrajinským uprchlíkům. V době geopolitické nejistoty a silné politické polarizace jde o mimořádně cennou vlastnost.
Naopak velmi negativně vnímáme bezohlednost, lhostejnost a aroganci. Vadí nám necitlivé chování v každodenním životě i nevhodné vystupování politické reprezentace. Respondenti spontánně zmiňovali agresivitu v dopravě, násilí na dětech nebo bezohlednost ve veřejném prostoru. Zároveň ale často přiznávali, že se konfliktům raději vyhýbají. Důležité však je, že tyto věci nepovažujeme za normální. Není nám jedno, co se děje kolem nás. Češi nejsou rezignovaní.
S tím souvisí i další zajímavý rys české mentality: potřebujeme pravidla, ale neradi je formulujeme nahlas. Předpokládáme, že „každý přece ví“, jak se má chovat – že se doma přezouváme, na eskalátoru stojíme vpravo nebo že se v tramvaji netelefonuje nahlas. Jenže právě neochota pravidla jasně pojmenovat a vymáhat pak může vést k frustraci a nejistotě.
Tento motiv se objevoval i v debatách o islámu a migraci. Respondenti často zmiňovali obavy z násilí, netolerance nebo nerovného postavení žen, ale zároveň se ukazovalo, že podstatou strachu je často něco jiného: obava, že nebudeme schopni jasně říct, jaká pravidla v naší společnosti platí a jak je vymáhat. Když cestujeme do zahraničí, automaticky respektujeme místní normy a očekáváme totéž od lidí, kteří přicházejí k nám. Jen o tom neumíme otevřeně mluvit.
Na češtinu jsme hrdí
Jedním z nejsilnějších zjištění výzkumu je ale něco jiného: jsme vůči sobě mimořádně kritičtí. Máme tendenci sami sebe shazovat a zdůrazňovat vlastní nedostatky. Když se Češi popisují, často zaznívá, že jsme závistiví, xenofobní nebo netolerantní. A to navzdory tomu, že česká společnost se rychle proměňuje a dnes v ní žije velké množství cizinců.
Přesto se často vnímáme mnohem hůř, než jací ve skutečnosti jsme. Máme tendenci podceňovat vlastní zemi i vlastní společnost. Možná právě proto tolik cestujeme – potřebujeme odjet, abychom zjistili, že se doma vlastně máme dobře. A zároveň si vážíme lidí, kteří uspěli v zahraničí, protože nám potvrzují, že i „od nás“ může přijít něco kvalitního a úspěšného.
Silnou součástí české identity je také jazyk. Na češtinu jsme hrdí a považujeme ji za důležitý prvek toho, kým jsme. Zároveň se ukazuje, že většina lidí přijímá spoluobčany z jiných kultur pozitivně, pokud respektují místní prostředí, naučí se jazyk a stanou se součástí společnosti.
Výzkum nakonec ukázal i něco uklidňujícího: navzdory rozdílům jsme si jako společnost podobnější, než si myslíme. Mnohé stereotypy – od vztahu k bydlení přes houbaření až po potřebu mít vše „blízko“ – skutečně sdílíme napříč regiony i generacemi. A především: nemáme se za co stydět.
Být hrdý na svou zemi totiž neznamená nenávidět jiné. Znamená to umět ocenit vlastní společnost, její silné stránky i schopnost držet při sobě ve chvílích, kdy je to potřeba. Češi možná nejsou národem hlasitého patriotismu. Ale výzkum ukazuje, že vztah ke své zemi máme hlubší, než si sami často připouštíme. A možná bychom si to měli začít častěji říkat nahlas.
Autorka je ředitelka výzkumu Solvo