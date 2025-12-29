Český hospodářský růst zůstane i v roce 2026 jen blízko normálu. Co ho brzdí?

Vyjádřeno čísly, růst hrubého domácího produktu, tedy souhrnné hodnoty všech druhů zboží a služeb, které v Česku vyprodukujeme (po odečtení vstupů ze zahraničí, jež k tomu budeme potřebovat), bude podobně jako v roce 2025 lehce nad dvěma procenty. Právě tempa růstu „lehce nad dvěma procenty“ jsou vývoj, který lze pro českou ekonomiku v nynější fázi jejího dlouhodobého přerodu z postsocialistické zaostalosti k plně rozvinutému tržnímu systému pokládat přibližně za normál.
V této konkrétní chvíli bychom ale od naší ekonomiky mohli čekat růst rychlejší než normální. Zmíněný dlouhodobý přerod totiž znamená, že bychom měli v průměru dlouhodobě růst o něco rychleji než průměr celé Evropské unie, nicméně oproti roku 2019 je teď EU produktivnější zhruba o sedm, kdežto Česko jen o pět procent. Jinak řečeno, v uplynulých pěti letech zatížených několika tvrdými šoky jsme nabrali zpoždění, takže teď, kdy se covidové a energetické mraky konečně rozestoupily, bychom čekali, že Česko poroste abnormálně rychle.
Dlouhodobé brzdy
Pokud zdejší hospodářský růst je a i v roce 2026 bude jen blízko normálu, je to proto, že naši ekonomiku stále zdržují některé komplikace. Vedle energií přece jen dražších než v minulém desetiletí (energetické mraky se tedy úplně nerozstoupily) je novou brzdou dopad zvýšených amerických cel – jakkoliv je jejich efekt primárně nepřímý, přes jiné ekonomiky, protože Česko do USA zas tak moc produkce napřímo nevyváží.
Další dvě brzdy působí na českou ekonomiku dlouhodobě. Za prvé je to nejistota kolem skutečných budoucích příkazů, zákazů, nákladů a příjmů plynoucích pro české firmy z evropské zelené dohody. Jeden příklad za všechny: nejedna firma v automobilovém průmyslu a v oborech na něho navázaných možná stále s vyššími investicemi do určitého směru svého vývoje čeká na vyjasnění, v jaké konkrétní podobě a od kdy bude platit omezení výroby spalovacích motorů (původní představa úplného zákazu striktně od roku 2035 se začíná drolit).
|
Češi věří, že nová vláda zrychlí hospodářský růst, i kdyby na dluh
Druhou dlouhodobou brzdou je chování české pracovní síly. Mezinárodní statistiky jasně ukazují, že čeští zaměstnanci extrémně neradi mění zaměstnání. Nepříjemných důsledků tohoto extrémního antifluktuantství je řada: od poměrně nízké hladiny mezd a nízké kupní síly domácností přes nízké fiskální výnosy ze zdanění pracovních příjmů až po obtížné hledání zaměstnanců pro nové, perspektivní podnikatelské projekty.
Z pohledu „klientů“, kteří si od české ekonomiky budou kupovat její výrobky a služby, bude i v roce 2026 hrát prim poptávka českých domácností – podle prognózy analytického týmu v České spořitelně se tato složka celkové poptávky postará opět o dobrou polovinu celkového růstu ekonomiky.
Novým tahounem růstu by se mělo stát opatrné probouzení investiční poptávky firem, tedy mimo jiné za předpokladu, že USA přestanou vnášet do běhu světové ekonomiky nové celní nebo podobné šoky. Firmy ovšem na druhé straně nejspíš už přestanou hromadit zásoby, takže celkové investice (včetně změny zásob) ve výsledku přispějí k růstu ekonomiky poněkud méně než v roce 2025.
Německo a česká vláda
Tento výpadek bude přibližně vykompenzován mírným zlepšením celkové bilance obchodu Česka se zahraničím, mimo jiné díky snad už konečně obnovenému hospodářskému růstu v Německu.
V této otázce je ale třeba zachovávat jistou opatrnost: po volbách na jaře 2025 sice pozorovatele německé ekonomiky zalil optimismus zejména ve spojitosti s chystaným merzovským desetiletým balíkem infrastrukturních a zbrojních investic, nicméně v uplynulých měsících tento optimismus zase vadl, takže prognózy síly německého oživení se postupně posouvají dolů. Dnes se čeká pro rok 2026 meziroční růst ekonomiky našich západních sousedů zřetelně pod jedno procento (i to by ovšem po třech letech stagnace byl vlastně úspěch).
|
Na novou vládu čeká past v podobě povinných výdajů. Omezuje to prostor pro seberealizaci
A nakonec nesmíme zapomenout ani to, jaký vliv na růst české ekonomiky může mít působení nové české vlády. Jako u každé vlády, i tentokrát bude možné sledovat efekty ve dvou rovinách. V rovině finanční to zatím vypadá, že Babišova vláda bude hospodařit s vyššími deficity, než které plynuly pro rok 2026 a dál z materiálů zpracovaných před několika měsíci ještě vládou Petra Fialy. Výsledkem by bylo zvýšení příspěvků veřejné sféry k celkové poptávce.
To by na jedné straně podpořilo růst celé ekonomiky, ale na druhé by se tím posílily proinflační tlaky. Bylo by tudíž nutné zvýšit naši představu o dalším vývoji úrokových sazeb České národní banky (prozatím v této sféře čekáme pro celý rok 2026 přibližnou stabilitu).
Druhá rovina vládního působení je psychologická. Komunikace a rozhodování udržující v české ekonomice nynější relativně slušnou náladu a posilující v hlavách firemních manažerů pocit stability a předvídatelnosti, to vše bude důležitým předpokladem pro ochotu českých firem a domácností utrácet a investovat.
Pokud ovšem vláda do ekonomiky vnese nervozitu a nejistotu například divokými změnami zahraniční a environmentální politiky nebo zvýšením rizika budoucí nestability veřejných financí, může růstu zdejší ekonomiky citelně ublížit.