V roce 2025 můžeme očekávat ekonomické zlepšení s řadou rizik. Rozhodně to nebude nuda

Co lze čekat od roku následujícího?

Inflace sice na samém konci letoška ještě nejspíš povyroste k tříprocentní meziroční úrovni, možná i lehce nad ni. Jak letošní prosincový růst cen dopadl, se dozvíme v první půlce ledna. Každopádně by ale mělo jít o vrcholek, ze kterého pak tento ukazatel hned od ledna 2025 začne zpomalovat. Během celého roku by se měl zvolna posouvat níž a níž směrem ke dvouprocentnímu inflačnímu cíli České národní banky.

Možná budeme pozorovat i poněkud netradiční efekt, že z německých potíží bude naše ekonomika profitovat.

Naproti tomu průměrná mzda by v důsledku jen velmi zvolna polevujícího napětí na trhu práce měla růst ještě pořád zvýšeným tempem kolem šesti procent. Na dlouhodobě udržitelná tempa lehce pod pěti procenty by její růst měl zpomalit až v dalších letech, kdy už by se růst spotřebitelských cen měl držet blízko zmíněných cílových dvou procent ročně.