Cimický a ti druzí. Lékařská komora žádá větší páky na alkoholiky a násilníky v bílých pláštích

To chce komora změnit, zákon by ji umožnil pozastavit činnost třeba lékařům obviněným ze znásilnění či těm, kteří ordinují opakovaně opilí. Tahle snaha o kontrolu vlastních řad je sice hodně pozdní, ale nesporně chvályhodná. Násilníci odmítající si připustit provinění jsou četní i mimo lékařský stav, nicméně málokterá profese může při výkonu povolání nadělat tolik škody.

Případy opilých lékařů jsou pak daleko častější než případy sexuálních či jiných násilníků. Někteří se dokonce před soudem obhajují tím, že přestože řídí opakovaně pod vlivem alkoholu a třeba i bourali opilí, soud by jim prý neměl zakazovat řídit, aby se mohli dostat ke svým pacientům. Trochu to připomíná anekdotickou obhajobu vraha vlastních rodičů, který se pokouší soud obměkčit poukazem k tomu, že je úplný sirotek.

Jednoznačné a nesporné situace

Z nějakého porušení práv komora strach nemá, chtěla by svou pravomoc využívat v jednoznačných a nesporných situacích, šéf komory Milan Kubek ostatně argumentuje, že z těch lékařů, které komora vyloučila, neuspěl u soudu žádný.

Soudní přezkum zákazů činnosti vyslovených komorou je samozřejmostí a tedy i možnost náhrady pro toho, komu byla neoprávněně pozastavena činnost. Lze očekávat, že každý takový „přešlap“ by musel komoru stál nemalé peníze. Jako samosprávný orgán komora zajisté nemá tendence záměrně poškozovat své členy, do této chvíle jsme byli svědky spíše opaku.

Komora se nechce plést policii a soudům do práce, ale chce operativně postihovat opakované a nebezpečné počínání jednotlivců, kteří dnes využívají toho, že jim třeba komora činnost zakáže a oni se obrátí na soud, čímž zákaz až do pravomocného rozsudku anulují.

Tohle opatření může znít drakonicky, ale jeho aplikací by se mohlo leccos zlepšit. Například lékaře, kteří mají potíže s alkoholem či jinými drogami, by to daleko více motivovalo k léčbě, nemohli by se spoléhat na pomalé a těžkopádné soudnictví.

V novele je i nenápadný, ale velmi potřebný paragraf, který by umožňoval lékařské komoře dostat se ke zdravotní dokumentaci pacienta, který si stěžuje na konkrétní nemocnici. To by mohlo hodně pomoci, protože nemocnice se často chovají tak, aby žádný prohřešek nemusely přiznat, protože to je stojí peníze.

Ovšem krytí šlendriánu je to poslední, co by profesní komora s povinným členstvím, zvláště pak v takto honorovaném oboru, měla chtít. Pohnou-li se poměry správným směrem, bude to jen dobře.