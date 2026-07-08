Když se minulý týden chlubil schůzkou s premiérem, neopomenul si rýpnout, dalo by se říci tradičně, do zdravotních sester. Podle tohoto pána by bylo nebezpečné, kdyby se zdravotní sestry (vysokoškolsky vzdělané) staraly o pacienty bez dozoru lékařů.
Tohle je dlouhodobá politika lékařské komory, která má jediný cíl, uhájit mocenský monopol lékařů, navzdory vývoji, navzdory tomu, jak zdravotnictví funguje ve vyspělém světě.
Pan Kubek chtěl premiéra přesvědčit, že lékaři musejí rozhodovat o každé prkotině, patrně aby posílili vlastní pocit nepostradatelnosti. Přitom reforma, kterou prosazuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, není žádným převratem, jen nás přibližuje vyspělému světu.
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Nalévání peněz místo reformy. České zdravotnictví pokračuje postaru
Tam lékaři netráví čas vyplňováním formulářů, hlášení a statistik, to za ně dělají jiní. Představte si, že i v některých „upadajících“ západních zemích mohou očkovat pacienty i nelékaři!
Zachování monopolu
Záměr ministerstva je prostý, osvobodit lékaře od činnosti nevyžadující špičkovou kvalifikaci a poskytnout jim více času na pacienty. Jenže tenhle proces je spojený s tím, že některé pravomoci by museli lékaři delegovat na někoho jiného. Tam, kde si práce vysoce kvalifikovaných lékařů váží, je nechtějí zbytečně přetěžovat.
U nás to tak nemá být, zachování monopolu je dlouhodobým zájmem pana Kubka. Je otázka, zda se k věci podobně staví i většina lékařů. U pana prezidenta to bude možná nedostatek sebevědomí a s ním spojené úzkostné pěstování pocitu absolutní nenahraditelnosti. Ale pokrok nezastaví ani komorový prezident, ba ani odpor lékařstva jako celku.
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Na lékařskou práci čekáme. Nelékařům ji ale dělat nedovolíme
Vzpomeňme na dlouhodobý odpor k elektronickým receptům, jak to roky a roky „nešlo“, jak nám funkcionáři komory líčili, že ordinace nejsou vybavené počítači, že je personál nedokáže obsloužit a že vše je nesmírně náročné a složité a nikdy to nebude fungovat. A zkuste dnes někomu navrhnout, že zrušíme e-recepty. Poženou vás pacienti i lékaři, kteří téhle „nesmyslné novotě“ kladli nejtužší odpor.