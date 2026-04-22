Babišův oběd za cizí peníze aneb Jak vyzrát na vysychající českou muniční iniciativu

Českou iniciativu chtěl premiér Andrej Babiš původně zrušit. Tvrdil, že jde o shnilý systém, je v něm korupce a nespravedlivě na tom vydělávají zbrojaři. Nakonec se rozhodl ji nezrušit, respektive jeho okolí ho přesvědčilo, aby ji nerušil. Mimo jiné byla proti prý i administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se do pomoci Ukrajině jinak moc nehrne.
Z české strany měli samozřejmě zájem zbrojaři, kteří vydělávají na kontrole, úpravách a modernizaci munice. I když je nutné podotknout, že v průměru mají stejné marže jako jiní podnikatelé z oboru. Ale i to se hodí.
Feldkurátovi Katzovi to vyšlo
Babišova vláda se tedy aspoň rozhodla, že do muniční iniciativy nepošle už žádné české peníze. Ne, že by předchozí vláda Petra Fialy byla nějak moc štědrá, ale od Babiše jde čistá nula. Ostatně to požadovaly i další koaliční strany, tedy SPD a Motoristé. Jsou to strany, které tvrdí, že se nemá dávat nikomu nic, zvláště ne Ukrajině. Prostě propagují institucionalizované sobectví.
Ale na druhou stranu, vláda je zase ráda, když z muniční iniciativy těží české firmy. Zejména, když některé vládní strany mají přes svůj odpor k Ukrajině a vydávání státních peněz mezi svými vlivnými příznivci zbrojaře. Jenže prostředky v iniciativě ubývají. Dárcovské státy omezují své dary a Ukrajinci také nemají dost peněz.
Vládu tak napadlo, že by to mohla platit Evropská unie, vůči které se jinak Babišův kabinet neustále vymezuje. Babiš by dokonce podle Hospodářských novin chtěl, aby Unie financovala v budoucnu českou muniční iniciativu z půjčky, za kterou se česká vláda odmítla zaručit.
Jinak řečeno, Babišova vláda by byla ráda, kdyby vydělávala na tom, na co přispívá někdo jiný, a bez rizika. Je to poněkud nechutné. Připomíná to feldkuráta Katze z Dobrého vojáka Švejka, který svému věřiteli říkal: to se nám to hoduje, když nám lidé půjčují peníze. Opilci Katzovi to vyšlo. Poloabstinentovi Babišovi to ovšem vyjít nemusí.