„Cla pro mě nejsou důležitá.“ Schytal guvernér ČNB spršku kritiky oprávněně?

Začněme obhajobou guvernéra, byť k jeho politice máme dlouhodobě velké výhrady, a to že byla mezinárodně oceněna, ještě neznamená, že byla dobrá, respektive že nemohla být lepší a pomoci k lepšímu životu nás všech. Ale to teď nechme být.

Vyčítat Michlovi, že Trumpova cla považuje za fakticky jednorázovou věc, a dívat se proto na něj jako na nějakého diletanta není správné. Je to nepochopení funkce centrálního bankéře a funkce České národní banky. Z hlediska hlavního zájmu centrální banky a zejména té české jde totiž ohledně měnové politiky skutečně o jednorázový šok, který nemá dlouhodobý vliv na inflaci.

Přijdou cla, zvednou se ceny, jak se to stává v USA, případně se utlumí ekonomická aktivita a klesnou ceny, jak se to čeká u nás, a je to. Z hlediska cenové stability a udržování nízké inflace je to banální jednorázový šok, na který není třeba dlouhodobě reagovat měnovou politikou. Ostatně i američtí centrální bankéři se vyjádřili v tom smyslu, že na Trumpova dovozní cla není třeba přehnaně reagovat, protože jde o jednorázovou věc.

Michl se tak chová naprosto správně. Navíc cenová stabilita je pro Českou národní banku hlavním a nejdůležitějším cílem, zatímco například americký Fed má jako další stejně důležitý cíl podporu ekonomického růstu a zaměstnanosti. Z toho pohledu se tedy Michl chová super správně.

Nad čím nelze mávat rukou

Jenže cla Donalda Trumpa nejsou bohužel jen jednorázovým krokem, jako tomu bylo u zavádění cel po druhé světové válce. Trumpovo jednání má potenciál rozpoutat světovou celní válku a přivést svět do ekonomické krize. Trumpovy cíle jsou evidentně širší než jen současná desetiprocentní cla. Vypadá to, že chce revolučně změnit celý současný mezinárodní ekonomický systém. Tomu už se mají a musejí centrální bankéři věnovat.

Uvažují o tom, i když spíše poloveřejně, i centrální bankéři v zahraničí a Michl by nad tím neměl jen tak mávat rukou. Nejen proto, že i česká centrální banka má, pokud to neohrožuje její hlavní cíl zajištění cenové stability, podporovat politiku vlády vedoucí k udržitelnému růstu.

Změna mezinárodního ekonomického systému a globální celní válka totiž může mít nakonec vliv i na cenovou stabilitu, tedy inflaci. Poměrně dlouhodobý. Pokud tohle Aleš Michl nevidí, je zkrátka poněkud krátkozraký, byť tvrdí, že se dívá dál do budoucnosti, a je naopak mužem minulosti, který se nedokáže podívat na možné globální změny. Jestli to tak ovšem je, je trochu strašidelné, že takový muž stojí v čele naší centrální banky.