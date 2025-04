Aleš Michl na nejlepší cestě do politiky. Goebbels by záviděl

„V době vysoké inflace je největším nebezpečím rozpoutání mzdově-inflační spirály,“ varoval opakovaně guvernér České národní banky a ne tak dávno ještě redaktor Hospodářských novin Aleš Michl.

„Příjem guvernéra ČNB Aleše Michla stoupl ze 4,33 milionu v roce 2023 na 6,54 milionu v roce 2024,“ psaly tento týden zpravodajské weby.

Chlívek Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden i na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský v hybridním mixu er-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář.

Ne, Chlívek nezastává teorii, že centrální bankéři mají být chudí jako kostelní hraboši, půlmilionu měsíčně je vzhledem k výrazně vyšším výdělkům šéfů komerčních bank přiměřená odměna, potud žádná – s velikostí odměny Chlívek problém nemá. Ale zvednout sám sobě příjem během jednoho roku o 51 procent? To jako vážně, Aleši?

A perlička na konec – zatímco ve všech státních statistikách (i těch ČNB) se operuje s hrubým příjmem, platy vedení banky jsou najednou zveřejněné „čisté“, tedy po zdanění.

Ne, tohle si Chlívek jistě nezařadí do kategorie „čistá lež“, možná spíše „velmi umná manipulace“. Jenže zatímco od politiků zejména v předvolebním období nějaké to ohýbání pravdy tolerujeme, od strážců trhu, strážců měny, bankovního dohledu a strážců inflace (ano, to všechno ČNB hlídá) očekáváme jiné chování. A přes tři dekády tak ČNB i fungovala. Teď nám všem zvysoka čurá na perka: Koukejte šetřit, holoto, ale my se rozšoupneme! A platy a mzdy zveřejňujte v hrubé, nezdaněné výši – ale pro jeho výsost Michla a jeho suitu to neplatí!