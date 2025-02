Salvador a Bhútán jako vzory. ČNB zvažuje nákup bitcoinu za miliardy

Komentář 16:00

Guvernér České národní banky Aleš Michl rád přitahuje pozornost. Naposledy se mu to povedlo, když v rozhovoru pro prestižní deník The Financial Times prohlásil, že by banka mohla ve svých devizových rezervách držet bitcoiny za miliardy korun. Pokud to schválí bankovní rada ČNB. O víkendu jsme se dozvěděli, že se na tom pracuje, analýza k tomu bude hotova v srpnu či září a pak se rozhodne. Doufejme, že se i na základě této analýzy rozhodnou o tom, že se žádné bitcoiny kupovat nebudou.