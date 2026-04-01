Miliony čistého ročně. Jsou naši centrální bankéři boháči, nebo chudáci?

Na první pohled je čistá mzda guvernéra Aleše Michla ve výši 6 851 000 korun za rok ohromující. Alespoň pro většinu lidí v Česku. Dělá to totiž zhruba 571 tisíc čistého měsíčně, přičemž průměrná čistá měsíční mzda v České republice je okolo 38 tisíc korun.
A podobně vysoké jsou v tomto ohledu i mzdy dalších členů bankovní rady, kteří berou přes 5,6 či přes 4,6 milionu ročně. To je opravdu vysoký příjem na někoho, koho lze pokládat za veřejného činitele, byť centrální banka je nezávislá instituce a není placená ze státního rozpočtu.
Je tu také otázka růstu mezd v centrální bance. Pravda, meziročně mezi léty 2024 a 2025 rostly mzdy členů bankovní rady o 4,8–5,3 procenta (meziroční nárůst mezd v ekonomice byl o sedm procent v hrubé mzdě), ale když bychom počítali skok mezi léty 2023 a 2025, bylo by to ohromujících zhruba 51–66 procent.
A to je u instituce, která setrvale vyzývala zejména ústy svého guvernéra Aleše Michla k umírněnému růstu mezd, na pováženou. Nehledě na to, že Michl má velmi dobré vztahy s premiérem Babišem, který vyzývá k šetření na platech politiků a kritizoval i platy a odměny vysokých státních úředníků.
Jiné srovnání ale ukazuje, že v centrální bance nejsou až tak nadměrné odměny. Michl má výrazně více než třeba takový šéf americké centrální banky Jeremy Powell, který bral předloni zhruba 5,3 milionu korun ročně, a výrazně méně než šéfka Evropské centrální banky Christine Lagardeová, která měla přes 11 milionů korun ročně. Na druhou stranu česká ekonomika je měřeno podle HDP velikostně zhruba jako dvě procenta eurozóny.
Ovšem kdybychom srovnávaly mzdy podle průměrných platů, měl by Michl zhruba 13,3 průměrného platu, zatímco Lagardeová „jen“ zhruba 12,5 průměrného platu v eurozóně.
V porovnání se soukromým sektorem jsou dokonce centrální bankéři skoro chudáci, každopádně se zdá, že berou výrazně méně než šéfové největších bank. Tam se sice mzdy neuvádějí, ale z kumulovaných čísel je můžeme odhadnout na nižší desítky milionů korun. Centrální bankéři si nevedou dobře, ani pokud jde o šéfy největších státních či polostátních podniků, jako jsou České lesy a ČEZ. Takže tím mohou centrální bankéři snadno argumentovat.
Jenže je otázka, zda právě tyto odměny u nás nejsou nadsazené. Zda celkově v zemi, kde je nízký celkový objem mezd, nejsou manažerské mzdy (a odměny k nim, v centrální bance tvoří ty uvedené ve výroční zprávě navíc 17 procent mzdy) příliš vysoké a co je toho příčinou?