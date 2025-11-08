Aleš Michl, Tomáš Masaryk a hrozní podřízení

Česká národní banka chystá speciální bankovku ke 100. výročí založení Národní banky Československé (NBČ). Bude mít hodnotu 5000 korun a ponese jako první české platidlo holografický přítisk. Na bankovce se měla původně objevit vedle velkého portrétu prvního českého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka i mikrografika současného guvernéra ČNB Aleše Michla. Ten nápad vzbudil pochopitelnou bouři a emisní banka couvla.
Michl vedle Masaryka? Guvernér na výroční bankovce nebude, rozhodl po kritice
Tisková zpráva zní poněkud zvláštně, jakoby pan Michl chtěl mít portrét a pak tomu „výjimečně“ zabránil. Posuďte sami: „Guvernér ČNB Aleš Michl dnes výjimečně zasáhl do procesu tvorby připravované výroční bankovky v nominální hodnotě 5000 Kč s holografickým přítiskem a rozhodl, že na něm nebude zobrazen.“
Chlívek přiznává, že není muškou na zdi a netuší, zda návrh skutečně bez vědomí guvernéra připravila „sekce peněžní a platebního styku“ a zda o tom nikdo z bankovní rady ani guvernér nevěděl, nebo zda jde o klasické politické, úřední i korporátní shození lejna na podřízené a přisvojení si zásluh.
Chlívek ani netuší, zda si to pan guvernér původně přál, nebo zda jsou jeho podřízení tak servilní, každopádně v původní tiskové zprávě ze čtvrtka 5. listopadu stálo: „Na počátek historie samostatné centrální banky poukazuje vyobrazení T. G. Masaryka, který jmenoval prvního guvernéra a následně členy bankovní rady NBČ. Současnost reprezentuje nynější nejvyšší představitel ČNB, guvernér Aleš Michl“, a nikomu z banky ani odboru komunikace to nepřišlo divné. Teprve když novináři poukázali, že je to v pravdě neobvyklé řešení, že třeba v USA je zobrazování žijících osob na bankovkách zakázáno a bývalí guvernéři připomněli, že taková praxe je běžná pouze v monarchiích, tak banka zasáhla.
Nicméně ať už kauza vznikla tak či tak, řešení přišlo během 24 hodin. Pan Michl tisk této grafiky zastavil. Omluvil se a pravil: „Bankovku vydáme příští rok a nebude na ní moje podobizna v jakémkoli vyjádření. Moje hlava tam nebude a nepovažuji za vhodné, aby tam byla. Pokud jsem někoho urazil tím, že se objevil tento návrh, tak se omlouvám. Nechci, aby moje hlava hyzdila naše bankovky, protože jsou skvělé.“
Na to se nedá říct nic jiného než „klobouk dolů, všechna čest“. I kdyby třeba Aleš Michl takto žehlil průšvih, který sám způsobil.
Chlívek nemá mnoho důvodu si pana Michla nějak obzvláště vážit, ale tato akce byla rychlá, přesná, akurátní a dokonce i vtipná.