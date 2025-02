Trnitá cesta české inflace směrem dolů. Poklesu brání Trump a chudá česká ekonomika

Inflace tak zřetelně pomalu klesá. Je ovšem otázkou, zda bude klesat i dále, nebo, jak se někteří ekonomové obávají, zůstaneme ještě nějaký čas v období vyšší inflace a vyšších úrokových sazeb.

Co přinese nová vláda?

V předpokladech, z nichž se vychází při prognózování příští inflace, je několik velkých nejistot, a to jak domácích, tak v zahraničí. Tou zahraniční problematickou věcí je těžko předvídatelná politika nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten hrozí zavedením cel na dovoz z Evropské unie a zároveň Evropa hrozí odvetnými cly.

Zatímco omezení vývozu by mělo na inflaci spíše tlumicí efekt, protože by došlo k utlumení růstu hospodářství a tím i růstu mezd, proticla by naopak zvedla ceny dováženého zboží a tím i inflaci. Trumpovy plány na posílení dolaru by zase vedly ke zdražení dovozu a růstu cen, zatímco jeho snaha vyvážet z USA levné energie by naopak mohla snížit náklady našich firem a tím snížit ceny i inflaci. Zkrátka Trumpovy politiky jsou směsí inflačních a dezinflačních tlaků a je těžké říci, co převládne.

Pokud jde o domácí vývoj, dá se předpokládat, že po podzimních volbách nastoupí nová vláda, ale neznáme její složení a ani její politiku. Nevíme, zda bude spíše utrácet, tedy podpoří inflaci, nebo bude naopak v utrácení spíše opatrná. Zatím opoziční strany, které nejspíš vytvoří nový kabinet, kritizují jak utrácení současné vlády, tak její snahu ho omezit například zbrzděním růstu důchodů.

Navíc je tu zřejmě rostoucí segment šedé ekonomiky, který se jen špatně odhaduje. České reálné mzdy za posledních pět let podle analýzy společnosti XTB klesly nejvíc ze všech zemí Evropské unie, a to sice reálně o deset procent. Jde o průměr, tedy o snížení reálných výplat těch, kterým od té doby stoupla v korunovém vyjádření o 27 procent. Přitom to nevypadá, že by spotřeba klesla odpovídajícím způsobem. Což může znamenat, že lidé si „přilepšují“ v šedé či méně viditelné části ekonomiky, čemuž napomáhá i náš daňový a kontrolní systém. Nevíme, jak se tahle část ekonomiky bude vyvíjet a zda spíše podpoří inflaci, nebo ji naopak stáhne dolů.

Mdlý růst

Co tedy můžeme čekat? Můžeme si tipnout, že se inflace asi bude držet spíše nad dvěma procenty s výkyvy nahoru i dolů. Úroky z vkladů v českých bankách budou setrvale klesat, zatímco u úroků z půjček českých firem to nebude tak rychlé. Hypoteční úroky budou stále dost vysoko. Inflace je sice pryč, ale nová vláda a Trump ji zase mohou zvýšit.

Hlavním problémem Česka ale bude mdlý ekonomický růst. Už teď jeho očekávanou rychlost centrální banka ve svých prognózách snižuje. Něco, co by podpořilo firemní sektor, u nás zatím není na obzoru a celkově relativně nízké mzdy také nenakopnou hospodářství, protože lidé nemají moc co utrácet.