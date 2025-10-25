Česká pravice neutrpěla mozkovou smrt. Jen se možná vrací k dlouhodobému normálu

Historicky to, co považujeme za levicové, bylo často pravicové a konzervativní, pravice není jen ekonomický liberalismus. Navíc naše pravice, stejně jako v mnoha postkomunistických zemích, byla a je specifická svým spojením s transformací a tedy také s až přehnaným slovním důrazem na volný trh. Přitom z historického pohledu je spojení pravice s volným trhem a důrazem na individuální odpovědnost jen jeden proud a možná jen dočasný výkyv.
Polemika 25. října 2025 9:00
Kolega Petr Kamberský nedávno napsal, že česká pravice utrpěla mozkovou smrt. Jedna z jeho tezí byla zjednodušeně řečeno, že se česká pravice posunula zejména ve formě ODS za Petra Fialy doleva a směrem k liberalismu. Jak píše, u nás vždycky byli levicoví voliči, kteří se sebeidentifilovali jako pravičáci a volili pravici, aniž by si tento paradox uvědomovali. Zkrátka ideově byli vlevo, ale volili pravicové či nominálně pravicové strany. To není ale úplný obraz skutečnosti. Pravice totiž je i něco jiného, než popisuje daný článek, a než to, co mnozí v Česku označují za pravicové.