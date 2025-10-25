Česká pravice neutrpěla mozkovou smrt. Jen se možná vrací k dlouhodobému normálu

Kolega Petr Kamberský nedávno napsal, že česká pravice utrpěla mozkovou smrt. Jedna z jeho tezí byla zjednodušeně řečeno, že se česká pravice posunula zejména ve formě ODS za Petra Fialy doleva a směrem k liberalismu. Jak píše, u nás vždycky byli levicoví voliči, kteří se sebeidentifilovali jako pravičáci a volili pravici, aniž by si tento paradox uvědomovali. Zkrátka ideově byli vlevo, ale volili pravicové či nominálně pravicové strany. To není ale úplný obraz skutečnosti. Pravice totiž je i něco jiného, než popisuje daný článek, a než to, co mnozí v Česku označují za pravicové.

