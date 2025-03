Nenadávejte na poštu, bude hůř. V digitální éře se vrací do doby, kdy byla kurýrní službou pro bohaté

I po půlstoletí stále žijí hlášky z povídek Šimka a Grossmanna. Třeba „nechci slevu zadarmo“ se hodí docela často, že. V případě pošty se ale musí vymyslet hláška nová. Třeba „za horší službu si rád připlatím“.

Přijde v pondělí? V úterý? Anebo ve středu?

Proč to tak je? Vysvětluje to sama Česká pošta. Doručovatelé budou roznášet zásilky po pěti oblastech, které budou den po dni střídat. A jak k tomu říká mluvčí pošty Matyáš Vitík, „doba doručení bude záviset na dni podání a na dni, který v týdenním rozvrhu doručovatele připadá na roznos zásilek do příslušného adresního místa“.

Že tomu moc nerozumíte? Nic si z toho nedělejte. Právě takovým se to snaží lidsky vysvětlit text na webu Novinky. Například. Dostane-li se dopis na poštu v pondělí a v cílové oblasti se doručuje taky v pondělí, může zásilka dojít adresátovi až příští pondělí, za týden. Či obráceně. Dostane-li se dopis na poštu v pondělí a připadá-li doručování v jeho cílové oblasti na úterek, může adresát dostat zásilku hned v úterý – už za den.

Už chápete? Je to taková loterie s cílem úspory času, peněz a tak podobně. Tedy loterie, pokud nebudete vybaveni rozpisem doručování v oblastech 1 až 5 den po dni. James Bond by si nejspíše ten rozpis opatřil.

Popsaná situace patří přesně k tomu, co v lidech probouzí nadávání na poštu. Za odeslání dopisu či pohledu dají více, jenže výsledkem není větší jistota a kvalitnější (rychlejší) služba, nýbrž ještě větší nejistota a chaotičtější služba.

Přesto nenadávejte na samotnou poštu. Bude totiž hůř. Pokud si namlouváte, že lze ukázat prstem na konkrétní žábu na prameni, na nějakého úředníka, kterého stačí vyměnit, a vše se zlepší, mýlíte se.

Egon Bondy by se bez pošty neobešel…

Zhoršování služeb – za vyšší poplatky méně spolehlivý výkon – České pošty je spíše ukázkou toho, jak technologický vývoj ovlivňuje fungování celé společnosti. Kdo se v digitální době sociálních sítí, e-mailu a datových schránek ještě spoléhá na tradiční poštu a listovní zásilky? Už jen menšina, podle odhadů asi 20 procent obyvatel. A to menšina lidí spíše starších, méně průbojných a méně asertivních, jak se dnes říká.

Tato menšina nemá skoro žádný vliv, natož lobby. I proto lze říci toto. Doba, kdy pošta byla levná a spolehlivá, kdy se poštovní schránky vybíraly a dopisy doručovaly i dvakrát denně, už definitivně skončila. Popisy té doby najdete už jen v literatuře či ve vzpomínkách.

Klasicky na nich staví příběhy Sherlocka Holmese. Například Pes baskervillský. Dr. Watson posílá Holmesovi každý den dopisy z Londýna na dartmoorská blata a ty spolehlivě dojdou. Dnešní světe, div se.

Nebo u nás básník a filozof Egon Bondy. V 70. a 80. letech žil v Nerudově ulici na pražské Malé Straně. Neměl telefon, což bylo tehdy dost běžné. Když si chtěl dohodnout na večer sraz v hospodě U Dvou slunců, hned po ránu vzal korespondenční lístek (nejlevnější komunikační nástroj), napsal na něj krátký vzkaz, hodil ho do schránky před prvním vybíracím termínem, adresát v Praze ho dostal ještě týž den odpoledne a do hospody to bez problémů stihl.

Historky tohoto typu patří k nostalgii po době sice totalitní, ale v jistých situacích spontánní i legendární.

… dnes už ji většina nepotřebuje

Pokud si někdo myslí, že jakákoliv poštovní reforma v jakékoliv vyspělé zemi by mohla něco z toho vrátit, mýlí se. V digitální éře e-mailů, webových sociálních sítí či datových schránek drtivá většina lidí (včetně politických, ekonomických i společenských elit) skoro nic z toho nepotřebuje. A ta pětina lidí posílajících ještě občas dopisy či pohledy (autor tohoto textu patří mezi ně) má holt smůlu. Asi jako někdo, kdy by dnes obcházel obchody v marné snaze sehnat černobílý televizor.

Tradiční pošta jako by se tak trochu vracela do svých počátků před 500 lety (myšleno u nás). Do doby, kdy ji měl pod palcem šlechtický rod Taxisů a kdy byla drahou, de facto kurýrní službou pro horních deset tisíc.