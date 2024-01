Česká pošta: méně a hůř. Kde udělali soudruzi z vnitra chybu?

Při té příležitosti nám sliboval hory doly. S půlročním odstupem vidíme, že pošta funguje stále hůř a žádné známky zlepšení nejsou patrné.

To ostře kontrastuje s obrovským růstem celého segmentu zásilkových služeb. Ano, lidé už si neposílají telegramy, zato masově nakupují v zásilkových obchodech. Mnohé firmy skvěle prosperují, jen Česká pošta nikoli. Pan ministr zdůvodňoval redukci poboček malým zájmem o poštovní služby, jenže soudě dle dlouhých front (a to nejen před Vánocemi) přepážky nejsou s to zákazníky obsloužit bez komplikací. Kde udělali soudruzi z vnitra chybu?

Možná chybu neudělali, možná je efektivní fungování této instituce vůbec nezajímá, jen předstírají reformy a čekají na to, až služby přebere soukromník. Oni pak budou tvrdit, že jinak to nešlo.