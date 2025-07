Realita ve Spojených státech. Je černobílá, šedivá, nebo děsivá?

A když redaktor Vostal moderátorku upozornil na to, že pokud někoho opravdu zajímá americká politika, měl by sledovat aktuální boj o příštího starostu New Yorku, kde v demokratických primárkách zvítězil přistěhovalec Zohran Mamdani, zesílil jsem na televizi zvuk.

Bohumil Vostal FOTO MAFRA – Tomáš Krist

O tuto vycházející temnou hvězdu demokratů se zajímám už delší dobu, proto jsem chtěl vědět, jak ji do této problematiky nejvíce zasvěcený veřejnoprávní mediální dělník představí svým chlebodárcům koncesionářům. „Mamdani oslovil voliče, kteří i v New Yorku volili Donalda Trumpa,“ chválil Vostal vítěze primárek. „Má velmi levicové názory. Snaží se například snížit nájmy,“ dodal redaktor. Bohužel z neznámého důvodu zapomněl zmínit názory tohoto levicového extremisty, které Židům v New Yorku nahánějí hrůzu.

Je mu 33 let, je muslim a v rámci strany je členem socialistické frakce. Dříve vedl propalestinskou a antisemitskou univerzitní organizaci s názvem Students for Justice in Palestine. Podporuje hnutí BDS (bojkot, stažení investic a sankce proti Izraeli), Izrael neuznává za židovský stát, heslo „globalizujme intifádu“ není ochoten označit za podporu terorismu a šíří ultralevicové ideologie, které mají za cíl zbořit kulturní základy Západu.

Mnohokrát obvinil Izrael, že vraždí civilisty bez důvodu, prohlásil, že kdyby premiér Benjamin Netanjahu přiletěl do New Yorku do sídla OSN, tak by ho nechal zatknout, povstání Židů proti SS ve varšavském ghettu bylo podle něj také intifáda (jedná se o označení pro protestní a ozbrojená povstání Palestinců na izraelském území). Různé židovské osobnosti a organizace toto přirovnání označily za pobuřující a za zvláště urážlivé pro přeživší této tragické události.

Doleva od Mao Ce-tunga

Ředitel Obchodní komory ortodoxních Židů Duvi Honig prohlásil, že když vidí skokový nárůst Mamdaniho popularity v řadách voličů do 40 let, má vážné obavy o intelektuální schopnosti úsudku mladé generace. „Starostou města s největší židovskou komunitou na světě s velkou pravděpodobností bude osoba, jejíž světonázor a přesvědčení je v příkrém rozporu se základy judaismu,“ řekl John Podhoretz, známý novinář magazínu Commentary. „Už kvůli lidem jako Mamdani musí židovský stát existovat. A to nemyslím jako vtip,“ dodal. Republikánský senátor z Floridy Rick Scott uvedl, že mnoho Židů z New Yorku uteče před Mamdanim na Floridu.

Mamdaniho vítězství však není důležité pouze z pohledu vyděšených Židů. Ukazuje, že po triumfu Donalda Trumpa v prezidentských volbách se uvnitř Demokratické strany čím dál více lidí nadšeně otáčí směrem k radikální a tzv. intersekcionální levici, která zkoumá, jak se různé formy sociální diskriminace a útlaku (jako například rasa, pohlaví, třída, sexualita, věk a podobně) vzájemně protínají a ovlivňují.

Základ strany podle některých analytiků již ovládají radikální levicové osobnosti, mezi ně patří například kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová (35). Posun Demokratické strany doleva od Mao Ce-tunga sice může těšit republikány, ale je to špatná zpráva pro Židy i pro ty, kteří Trumpa nenávidí. Dovolím si redaktora Vostala doplnit: Realita není šedivá, ale děsivá.