BABIŠ: Poplatky za ČT a ČRo končí. Nejde o revoluci ani experiment, šetřit musí každý

Dnes za televizi a rozhlas musí platit i lidé, kteří Českou televizi nebo Český rozhlas vůbec nezapnou, a to jen proto, že mají mobil, tablet nebo počítač připojený k internetu. Podobně dopadly i firmy. Mnohé z nich platí desítky tisíc korun ročně, některé dokonce statisíce, i když v nich lidé pracují třeba u pásu nebo na stavbách, kde asi těžko budou sledovat televizi. Naprosto absurdní. Fialovci zavedli tuto novou daň jen proto, aby si veřejnoprávní média zavázali před volbami.
My ale tuhle daň rušíme. ČT a ČRo budou nově financovány ze státního rozpočtu tak, jak je to běžné ve většině zemí Evropské unie. Není to tedy žádná revoluce ani český experiment. V Evropě koncesionářské poplatky postupně mizí a nahrazují je modernější a spravedlivější způsoby financování.
A teď to nejdůležitější. Nikdo nebude sahat na nezávislost veřejnoprávních médií. Nebudeme rozhodovat o obsahu vysílání. Nebudeme nikomu diktovat, koho mají zvát do studia nebo co mají vysílat. Dostanou stejné peníze jako v roce 2024.
|
Platí u nás „šetřete a kušujte“, nebo „plaťte a kušujte“? To je podstata boje o média
V době, kdy normálně fungovaly, vyráběly pořady, vysílaly sport, natáčely seriály a nikdo netvrdil, že jsou na pokraji zániku. Navíc budou mít stabilní a předvídatelné financování včetně ochrany proti inflaci.
Zároveň ale končí doba, kdy si vedení České televize a Českého rozhlasu mohlo myslet, že peníze rostou na stromech, že jejich hospodaření nepodléhá kontrole a že s veřejnými penězi nemusí zacházet hospodárně a transparentně.
Stejně jako musí šetřit rodiny, stejně jako musí šetřit firmy, stejně jako musí šetřit stát, budou se muset učit hledat úspory i v ČT a ČRo.
Autor je předseda vlády a hnutí ANO.