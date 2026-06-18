BABIŠ: Poplatky za ČT a ČRo končí. Nejde o revoluci ani experiment, šetřit musí každý

Andrej Babiš
Úhel pohledu   11:35
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Poplatky za rozhlas a televizi končí. A bylo už načase. My své sliby totiž plníme. Na rozdíl od minulé vlády, která lidem tvrdila, že koncesionářské poplatky zvyšovat nebude. A jak to dopadlo, vědí všichni. Nejenže poplatky zvýšila, ale ještě rozšířila okruh lidí, kteří je musejí platit, a připravila půdu pro jejich další růst.
Po jednání vlády, která odsouhlasila zrušení poplatků pro Českou televizi a...

Po jednání vlády, která odsouhlasila zrušení poplatků pro Českou televizi a Rozhlas, proběhla tisková konference. Na snímku premiér Andrej Babiš. (15. června 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Tisková konference po skončení jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš...
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Po jednání vlády, která odsouhlasila zrušení poplatků pro Českou televizi a...
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Dnes za televizi a rozhlas musí platit i lidé, kteří Českou televizi nebo Český rozhlas vůbec nezapnou, a to jen proto, že mají mobil, tablet nebo počítač připojený k internetu. Podobně dopadly i firmy. Mnohé z nich platí desítky tisíc korun ročně, některé dokonce statisíce, i když v nich lidé pracují třeba u pásu nebo na stavbách, kde asi těžko budou sledovat televizi. Naprosto absurdní. Fialovci zavedli tuto novou daň jen proto, aby si veřejnoprávní média zavázali před volbami.

My ale tuhle daň rušíme. ČT a ČRo budou nově financovány ze státního rozpočtu tak, jak je to běžné ve většině zemí Evropské unie. Není to tedy žádná revoluce ani český experiment. V Evropě koncesionářské poplatky postupně mizí a nahrazují je modernější a spravedlivější způsoby financování.

A teď to nejdůležitější. Nikdo nebude sahat na nezávislost veřejnoprávních médií. Nebudeme rozhodovat o obsahu vysílání. Nebudeme nikomu diktovat, koho mají zvát do studia nebo co mají vysílat. Dostanou stejné peníze jako v roce 2024.

Platí u nás „šetřete a kušujte“, nebo „plaťte a kušujte“? To je podstata boje o média

V době, kdy normálně fungovaly, vyráběly pořady, vysílaly sport, natáčely seriály a nikdo netvrdil, že jsou na pokraji zániku. Navíc budou mít stabilní a předvídatelné financování včetně ochrany proti inflaci.

Zároveň ale končí doba, kdy si vedení České televize a Českého rozhlasu mohlo myslet, že peníze rostou na stromech, že jejich hospodaření nepodléhá kontrole a že s veřejnými penězi nemusí zacházet hospodárně a transparentně.

Stejně jako musí šetřit rodiny, stejně jako musí šetřit firmy, stejně jako musí šetřit stát, budou se muset učit hledat úspory i v ČT a ČRo.

Autor je předseda vlády a hnutí ANO.

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