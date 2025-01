Musí mít rozhlas 25 stanic? Raději osvoboďme seniory od koncesionářských poplatků, v Británii už to udělali

Koneckonců, jak řekl Woody Allen, stáří je jediná dostupná možnost, jak se dožít vysokého věku a (zatím) nezemřít. Anebo jak trefně konstatoval 88letý scénárista a herec Zdeněk Svěrák – stáří není pro sraby. Na posmrtný život se rovněž nedá spolehnout, informace o něm jsou hodně kusé a chaotické. Nejenom církve a náboženské společnosti často šíří různé hoaxy. Možná „posmrtňas“ vůbec neexistuje. Kdo ví…

Ale vážně. V české společnosti se často a správně hovoří o důležitosti solidarity mezi generacemi. Mám návrh, jedním ze způsobů, jak tento princip uvést do praxe, je zajistit, aby senioři nad 65 let byli osvobozeni od povinnosti platit poplatky za Českou televizi a Český rozhlas.

Tento krok by nejen snížil finanční zátěž seniorů a seniorek, ale také by byl symbolem společenské úcty mezi generacemi. Bylo by to takové zákonem dané poděkování za jejich celoživotní práci. Samozřejmě, pokud by uvědomělý senior chtěl platit za televizi (či rádio) dobrovolně, nikdo by mu nebránil. Mohl by se následně například pochlubit v cukrárně/pivnici nebo na rodinné oslavě.

Společenská spravedlnost

Mnoho seniorů dnes čelí výrazným finančním problémům. Inflace jim často ubrala i třetinu úspor. Jiní nemají úspory žádné nebo jen v homeopatickém množství. Desetitisíce z nich jsou dokonce v exekuci či insolvenci. Nebo obojím. Starobní důchody často nestačí pokrýt nejen náklady na bydlení a základní životní potřeby, ale ani rostoucí výdaje na zdravotní a pečovatelskou péči a léky. Jen kolik dnes stojí třeba zubař nebo nové brýle na dálku.

Zmíněné náklady navíc s věkem rostou. Povinné poplatky za Českou televizi a Český rozhlas, které nyní činí 135 a 45 korun měsíčně, a vláda se je chystá zvednout, pro mnohé osamělé seniory představují citelnou zátěž. Pro mladého zdravého neempatického to je možná pakatel, ale pro odpovědné seniory nikoliv.

Inspiraci pro tento krok můžeme hledat v zahraničí. Například ve Velké Británii byli senioři nedávno také osvobozeni od televizních poplatků. Dále pak ve více než polovině členských zemí Evropské unie již neplatí televizní poplatky nikdo, jelikož jsou tam veřejnoprávní media placena rovnou ze státního rozpočtu.

Takže je logicky neplatí ani senioři. Momentálně platí z rozpočtu veřejnoprávní média 17 z 27 členských států EU, například Finsko, Dánsko, Polsko, Slovensko či Belgie. Anebo dokonce Švédské království, které se dlouhodobě umisťuje na předních příčkách při hodnocení svobody médií. Tudíž není pravda, že tam, kde se platí média přímo ze státního rozpočtu, uvadá svoboda slova.

Osvobození seniorů od poplatků za Českou televizi a Český rozhlas je nejen praktickým opatřením, ale i projevem společenské spravedlnosti. Senioři strávili desítky let budováním naší země, odváděli daně, sociální a veřejné zdravotní pojištění a přispívali k rozvoji společnosti. Jak jsem již naznačil, osvobození od těchto poplatků by bylo způsobem, jak jim projevit dík a respekt.

Kritici tohoto opatření mohou poukázat na finanční ztrátu pro veřejnoprávní mediální služby. Nicméně lze navrhnout řešení, jako je náhrada výpadku příjmů od seniorů platbou ze státního rozpočtu. Respektive dovolit více reklamy v České televizi a v Českém rozhlase. Také je otázkou, zda Český rozhlas musí provozovat 25 stanic. Nestačily by pro naši poměrně malou homogenní zemi maximálně čtyři, ale kvalitní?