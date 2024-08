Bonjour staré vykopávky. ČT francouzským létem balamutí diváky, že jim připravila lahůdky

Programový blok Bonjour léto dle něj prý nabízí něco úplně jiného, než na co byli diváci doposud zvyklí. Hm, copak to asi bude, že by věkovité komedie s Louisem de Funesem, romantické komedie s Jeanem Maraisem nebo snad potrhlé veselohry s Pierrem Richardem?

Že ne, ale vždyť nabízejí kultovní herecké výkony, jak se skví v tiskové zprávě; proboha, co to je kultovní herecký výkon... Tak když ne tyhle vykopávky, budou to jiné, zde ovšem označené za jedinečné dosud neviděné dokumenty o Versailles, Louvru či Elysejském paláci.