Zabijačka má být 6. května. Pomůže někomu odstranění ředitele Součka z čela ČT?

Poté následovalo ředitelovo prohlášení, že nastala „ostrá fáze útoku“ na jeho osobu, což doplnil o tvrzení: „Vzdoruji řadu týdnů neúspěšným pokusům o vydírání – dostal bych bonus a nebudu odvolán, pokud propustím Václava Moravce a nebudu vymáhat škodu po členech Rady ČT, kteří v roce 2020 nezákonně odvolali Dozorčí komisi.“

Následně oznámil, že sedm pořadů, které měly být zrušeny, se vrací na obrazovku od května a doplnil to vysvětlením, že poté co byla přijata novela mediálního zákona a zvýšeny koncesionářské poplatky, pominuly důvody k úsporám.

Navíc dnes ČT skutečně začala vymáhat po bývalých členech Rady ČT škodu za nezákonné odvolání Dozorčí komise v roce 2020. Škodu televize vyčíslila na 3,5 až čtyři miliony korun. Radním, kteří v roce 2020 hlasovali pro odvolání členů komise, televize již odeslala předžalobní výzvu. A jako koruna pátečního dopoledne přišlo oznámení, že předseda rady svolává mimořádnou schůzi na 6. května s programem odvolání generálního ředitele.

Mimořádná schůze rady je věru potřeba, mimo jiné proto, aby se vyjasnilo, zda opravdu ředitele veřejnoprávní televize někdo zkoušel vydírat, a také, aby ti čtyři současní členové rady, po nichž televize vymáhá náhradu způsobené škody, vyjasnili, jak se popasují se svým střetem zájmů. Pro pořádek uveďme, že jsou to pánové Pavel Matocha, Jiří Šlégr, Roman Bradáč a Lubomír „Xaver“ Veselý. Ředitel Souček, jako řádný hospodář, po vinících vymáhá náhradu škody, avšak někteří z nich jsou v roli, kdy jej mohou odvolat. Bude zajímavé slyšet, jak tihle čtyři budou hájit svou objektivitu a nárok v kauze hlasovat. Nebo v sobě najdou dostatek sebereflexe a z rozhodování se vyloučí?

Hrozba divokého výběru

Ředitel Souček tvrdí, že jeho odvolání by znamenalo destabilizaci média, které vede a zvláště pak „málo měsíců před nejvýznamnějšími volbami, které se tu můžou konat“. To je hodně zvláštní argument, jako by ředitel osobně řídil například zpravodajství, nebo by nějak osobně garantoval jeho objektivitu. Buď je v médiu profesionální tým, který pracuje podle pravidel a je vlastně jedno, kdo stojí v čele instituce, nebo hlava televize má vliv na politické vyznění zpravodajství. Pak je to tragédie a ředitel by měl být odvolán tak jako tak.

V jednom ohledu však řediteli Součkovi musíme dát za pravdu, rozhoří-li se před volbami nová bitva o veřejnoprávní televizi, bude výběr zpolitizovaný ještě víc než obvykle a instituce z toho musí vyjít s pošramocenou pověstí. Pokud by se například vrátil bývalý ředitel Dvořák (o čemž se spekuluje), bude to vypadat jako dlouhodobé zabetonování instituce a praktické vyloučení nějakých koncepčních změn. Mělo by to bezpochyby politické dopady a zejména opoziční strany by ve volební kampani slibovaly fundamentální změny.

Setrvání pana Součka se jeví jako nejméně poškozující, tedy pokud se vyjasní jeho nařčení směrem k radním či politika „odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil“. Jeho prohlášení sice nebudí velkou důvěru, ale i s pošramocenou pověstí lze provádět nějaké reformní změny.

Nejhorší variantou by byl divoký výběr v režii petentů a Milionu chvilek pro demokracii. Lze sice chápat, že ve jménu boje „za veřejnoprávnost“ lze svolávat mítinky, třeba na Letenskou pláň, nicméně, výběr solidního a perspektivního ředitele to nezaručuje, zejména s ohledem na blízkost voleb.

Každopádně je spousta spoluobčanů zvýšením poplatků a hlavně rozšířením povinnosti platit na další statisíce lidí znechucena. Nabízí se tedy otázka, zda je v zájmu veřejnoprávní instituce tyhle lidi ještě více dráždit. Pokud si někdo přeje předvolební „válku s dezoláty“, měl by hodně zvažovat, zda by takovýto střet někomu něco přinesl, kromě všeobecného znechucení. Hořkou pointou by pak mohl být nějaký radikální povolební zákrok.