Televizní výběr z hroznů: hledá se pohádková bytost, která bude schopna čelit všem tlakům

Jednadvacet přihlášených aspirantů lze rozdělit asi do čtyř skupin. První jsou aktuální vysocí manažeři z ČT (Milan Fridrich, Petr Mrzena, Hynek Chudárek, Jiří Ponikelský). Ve druhé skupině jsou rovněž lidé z ČT, ale spíše nadšenci, kteří nikdy nic většího neřídili, ba některý možná není s to řídit ani sám sebe (Jakub Železný, Vladimír Kořen, Vendula Krejčová, Alena Dlabačová).

Třetí skupinu tvoří mediální manažeři vně ČT (Martin Konrád, Libuše Šmuclerová, Miroslav Karas). A ve čtvrté skupině je ten zbytek, tedy různí notoričtí kandidáti, kteří se o tento post ucházejí už poněkolikáté, lidé z byznysu, advokacie či realit, jejichž předpoklady pro řízení veřejnoprávní televize se hledají jen velmi obtížně.

Bylo by velkým překvapením, kdyby rada vybrala do finále volby někoho mimo ony dvě skupiny zkušených mediálních manažerů. Ostatně bylo tomu tak i v několika posledních volbách televizního ředitele, žádný „nadšený amatér“ do finále nepronikl. Anketu na serveru iDNES, koho by si veřejnost přála v čele ČT, s drtivým náskokem vyhrál moderátor Kořen – a jistě by pro pověst veřejnoprávní televize, minimálně u části diváků notně pošramocenou, bylo dobře mít v čele velmi populární tvář.

Jenže dnes už opravdu nejsme na začátku 90. let, kdy se novinář Vlastimil Ježek bez jakýchkoli manažerských zkušeností z recese přihlásil do volby generálního ředitele Českého rozhlasu, aby o této volbě napsal reportáž – a k vlastnímu překvapení vyhrál. K řízení jakékoli instituce o tisících zaměstnancích a s mnohamiliardovým rozpočtem dnes nestačí jenom srdíčko. A velká média, zejména televize, ta veřejnoprávní obzvlášť, jsou horkou půdou mnoha vlivů, ekonomických i politických.

Proto se hledá osobnost téměř pohádková. Tedy člověk, který bude natolik sebevědomý a nezávislý, aby byl schopen čelit všem těmto tlakům. Ale zase nezávislý jen do té míry, aby byl vůbec v osmnáctičlenné televizní radě jako orgánu víceméně politickém schopen získat potřebných 12 hlasů. Není jisté, jestli se to někomu z 21 kandidátů povede. Po blamáži s Janem Součkem si ale Rada ČT další omyl dovolit nemůže.