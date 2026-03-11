Neděle s OVM a UKT aneb Dvě vzpomínky lineárního diváka

Jednadvacet let se celé Česko každou neděli ve 12.01 dozvídalo, „o jakých tématech se bude po dnešních otázkách mluvit“, jak deklarovala úvodní znělka „nejsledovanější televizní diskuse v zemi“ (tamtéž). Nelze se tudíž divit, že když poslední neděli bylo posledním tématem moderátorovo sdělení, že to jsou poslední OVM, došlo i prostému lineárnímu divákovi, jako jsem já, že se děje něco vážného.
Dokonce to vyhlíží, jako kdyby se do OVM, ba přímo do jejich posledního vysílání, koncentroval čtvrt století trvající střet české politické scény s veřejnoprávními médii o to, kdo v nich má rozhodovat, zda tvůrci, nebo politici. Jedním z hlavních ohnisek střetu je pak vyváženost.
Má více podob, od snahy nechat zaznít rovnoměrně všem názorům po dohadování se, kdo musí v diskusi vystupovat, aby byla vyvážená. Václav Moravec se rozloučil s tím, že odmítá tuto slepou vyváženost, jíž se lidově též říká „pět minut Hitler a pět minut Židi“.
Pokud připomínáte, že i spravedlnost je pověstně slepá, pak já připomínám, že je to až pozdně středověký vynález a její slepota původně měla význam nikoli nestrannosti, nýbrž neschopnosti vidět, co se skutečně stalo, tedy ironický. Antická bohyně spravedlnosti Themis žádnou pásku přes oči nenosila.
Václav Moravec zrušil veřejnoprávnost České televize, veřejnoprávnost totiž garantuje on
„Přeji hezký zbytek neděle a někdy příště na shledanou,“ řekl nakonec Václav Moravec a tvářil se tak, že jsem si vzpomněl na film o slavném moderátorovi televize CBS z časů mccarthismu Edwardu Murrowovi. George Clooney film pojmenoval slovy, jimiž Murrow končil svá vysílání: „Good Night and Good Luck!“ (2005). Nad McCarthym Murrow vyhrál, ale v televizi CBS skončil.
Večer jsem si pak pustil jen pár týdnů mladý pořad Události, komentáře týdne (UKT), v němž pět osobností/celebrit má nabízet hloubkovou analýzu toho, co se uplynulý týden stalo. Odborně se tomu říká opiniontainment, lidově by se to dalo přeložit jako „názorové cuvée či směska“. (Za normalizace něco vzdáleně podobného vysílala Československá televize, jmenovalo se to Pět u číše vína a lidově se tomu říkalo „Pět čuháků u burčáku“ nebo tak nějak).
Mezi osobnosti je vždy vmíchán odborník či dva. V neděli si jeden z nich, historik Petr Blažek, poté, co byl pokárán moderátorkou, že mluví moc dlouho, povzdechl, že mluvit o historii není tak jednoduché, protože nestačí jen vtipy, ale chce to alespoň nějaká fakta.
Konec éry Václava Moravce. Moderátor, který měl být rozhodčím, se často měnil v hrotového hráče
Tvářil se přitom tak, že jsem si pro změnu vzpomněl na jiný slavný film „Knoflíková válka“ (1962): na scénu, v níž takový klouček pronáší jednu z globálně slavných filmových hlášek: „Kdybysem to to byl býval věděl, tak bysem sem nechodil“.
Bojím se o Českou televizi, fakt, i když jsem jen lineární divák.