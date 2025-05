Čistky v radě České televize, nejlepší způsob jak nového ředitele dopředu poškodit

Má podporu STAN, jmenovitě se do čela staví poslanec Jan Lacina, i TOP 09 a Lidovců. Skeptická je ODS s tím, že se to nestihne, a ANO je proti s tím, že je to politizování volby nového ředitele. K odvolání Pavla Matochy se zatím kromě Pirátů nikdo nehlásí. Z tohohle mraku asi nezaprší.

Upřímnost senátora Rychlíka

Budiž řečeno, že radní Veselý se nechová zrovna příkladně a dnes již bývalého ředitele Součka nařkl, že neplnil některé zákulisní dohody. Z řečí pana radního nutně vyplývá, že jej volil s vidinou nějakých protislužeb, něco za něco. To je samozřejmě nepřijatelné a o odvolání si přímo koleduje. Na druhé straně nevěrohodný není jen Veselý, ale též Souček, který obviňuje z vydírání Veselého a Matochu, aniž by předkládal důkazy.

Měla by sněmovna odvolat z rady České televize Luboše Xavera Veselého a Pavla Matochu? celkem hlasů: 191 Ano 33 %(63 hlasů) Ne 64 %(123 hlasů) Je mi to jedno 3 %(5 hlasů)

Ale představme si na chvilku, že by se našim morálním sloupům povedlo do 18. června oba radní odvolat. Víc toho stihnout nemohou, nové radní by zvolit nestačili, ale ovlivnili by tím poměr sil v Radě ČT, čímž by pomohli svým favoritům. Jak by se asi na podobnou volbu díval volič? Bude pokládat postup „koalice ochotných“ za správný a legitimní, nebo se přikloní k interpretaci, že šlo o snahu zmanipulovat výběr nového ředitele?

Řeknete, že záleží na tom, komu volič fandí. Jenže to není tak jisté, protože volič není fanatik a neztotožňuje se s politiky úplně ve všem. Voliči vládní koalice nemusejí být nutně fanoušky současné podoby veřejnoprávních médií.

S neuvěřitelnou upřímností se do věci pustil senátor Břetislav Rychlík, který hlásá, že „špatně poskládaná Rada nemůže podávat kvalitní výkony“ či že někteří členové rady „by vůbec neměli mít právo vybírat příštího ředitele“. Senátor Rychlík dokonce podsouvá poslancům téměř zločinné záměry, prý byli někteří členové do rady zvoleni „se špatným úmyslem“.

Pan senátor Rychlík, by se rád zbavil nikoli dvou, ale rovnou čtyř radních, tedy těch, které zvolila předchozí sněmovna a kteří hlasovali pro odvolání dozorčí komise v roce 2020. Jejich rozhodnutí prohlásil soud za nezákonné a ČT na nich vymáhá škodu. Pro pořádek připomeňme, že oni čtyři v radě zbylí z roku 2020 jsou Pavel Matocha, Jiří Šlégr, Roman Bradáč a Lubomír „Xaver“ Veselý.

Ano, jejich vina za odvolání z roku 2020 je nesporná, nicméně sporné zůstává, zda má škodu za správní rozhodnutí platit televize, nebo spíš stát. To je též předmětem soudního přezkumu. Ředitel Souček se proti rozhodnutí soudu odvolal a zároveň začal po radních vymáhat peníze, aniž by věděl, jak pře dopadne. Že by za tím bylo také nějaké politické zadání, tentokrát ze „správné“ strany?

Oprávněná hysterie?

Když odhlédneme od nadlidských schopností senátora Rychlíka, který vidí do myslí dvou set poslanců a neomylně pozná špatné úmysly, položme si otázku, kam podobná moralistní politika povede. Zajisté, lze to přejít vtipem.

Moravská vládnoucí klika si nechá od nějakého moravského výtvarníka vyrobit stylovou gilotinu a na některém z brněnských náměstí bude pořádat veřejné popravy morálně pokleslých lidí, které určí výbor pro morálnější současnost vedený panem Rychlíkem. Zcela na okraj jen poznamenejme, že senátor Rychlík i poslanec Jan Lacina jsou ve střetu zájmů, protože od veřejnoprávní televize inkasují peníze.

Leckdo by se s rozhořčením téměř stejně naléhavým, jako je to Rychlíkovo senátorské, mohl morálně povyšovat nad těmito dvěma politickými exponenty. Tento fakt ale připomeňme jen pro pořádek.

Rada české televize má 17 členů, a pokud jde o odvolání či výběr nového ředitele, je potřeba většina, a tedy nelze tvrdit, že všechna „špatná“ rozhodnutí rady mají na svědomí dva či čtyři radní. Nelze tedy tvrdit, že by vybraní „zlosyni“ měli vše pod palcem.

Pokud bude rada před volbou prokádrována, a to i s těmi nejlepšími úmysly, dopad na veřejnost může být přesně opačný. Bude zpochybněna legitimita volby nového šéfa. A nastupující garnituře, která bude vládnout po volbách, to jen dodá argumenty pro radikální kroky vůči veřejnoprávním médiím. Tohle naši moralisté chtějí?

Asi ne, spíš se nechávají unášet pocity než racionálními úvahami a také nevědomky ukazují, že nevěří ve vlastní vítězství v podzimních volbách, jinak by tak nehysterčili.