Televize, nebo parodie na ni? A jakými úmysly je dlážděna cesta k ní

Ochočení veřejnoprávních médií, jak vidíme v okolních zemích podobného osudu, může přijít, aniž by jim předcházelo nějaké zásadnější zákonné či jinak formální přetransformování hrací plochy.

Stačí si vzpomenout na předloňskou čistku ve vedení polské veřejnoprávní televize, k níž došlo krátce po volebním vítězství Donalda Tuska a jeho Občanské platformy. Jasně, akce nebyla úplně nevynucená, předcházely jí roky propagandy do té doby vládnoucí strany Právo a spravedlnost.

Jinde může dojít ke zcela zásadním formálním změnám, které se však na kvalitě či věrohodnosti produktu vůbec nemusí odrazit. Prvního ledna 2011 vznikla společnost Rozhlas a televize Slovenska (RTVS), kterou by však sotvakdo označil za služku státní moci.

V jejím čele tenkrát stála premiérka solidní pověsti Iveta Radičová. Mimochodem v týž den, na Nový rok 2011, tedy necelý rok po návratu Viktora Orbána do křesla maďarského premiéra, začala fungovat státní mediální skupina MTVA, pod kterou spadá i Maďarská televize. A že to není zrovna výkladní skříň veřejnoprávnosti, je jasné snad každému alespoň trochu kritickému divákovi.

V posledku je tedy úplně jedno, jakou formální podobu pokus o ovládnutí média bude mít, záleží vždy na chování konkrétních lidí. Někdy politikům stačí vyslat do klíčových pozic neposlušných redakcí ty správné lidi, kteří pak zaměstnanectvu „vysvětlí“, kudy vede cesta k světlým zítřkům.

Jindy zaznamenává společnost otřesy vyšších stupňů „Richterovy škály“, to když například současná slovenská moc přetřela loni vývěsní štít RTVS na STVR (se vším, co k tomu patří), a to jen proto, aby se zbavila nepohodlného šéfa instituce. Anebo, v tom nejméně vyhroceném modelu, politici jen jednoduše vymění příšlušnou mediální radu, aby skrze ni měli věci pod kontrolou.

Nenechat nic náhodě

Na Slovensku teď vlastně došlo ke kombinaci dvou posledně jmenovaných postupů. Poté co parlamentní většina vlády Roberta Fica prosadila zákon o STVR, přišlo na řadu obsazování Rady STVR. Aby vláda nenechala nic náhodě a pojistila si svůj vliv, rozhodla, že čtyři z devíti radních vybere ministerstvo kultury vedené Martinou Šimkovičovou (které, jak známo, kulturní obec Slovenska nemůže přijít na jméno) a zbylých pět poslanecká sněmovna, tedy rovněž těleso kontrolované současnou mocí.

Uhry Gabriel Sedlák vás v rubrice Uhry zve nejen do regionů, jež kdysi tvořily Uhersko, které je společným dědictvím zejména Maďarů, Slováků, Němců a Židů, ale i do širšího okolí. A v neposlední řadě se věnuje i uhrům s malým „u“, tedy různým chybám na kráse tamních společností.

Vzhledem k nejisté parlamentní většině v mezidobí se vládní koalici až po dlouhých měsících podařilo Radu STVR dotvořit a minulý měsíc konečně zvolit novou generální ředitelku telerozhlasu, jak této instituci Slováci také říkají. Pozorovatele slovenské politiky nemohlo překvapit, že se jí stala Martina Flašíková, šéfka portálu eReport, jenž je znám provládními články a nekritickými otázkami veřejně kladenými vládním politikům.

Také je ale pravda, že řada televizních tvůrců ji chválí jako spolehlivou a zkušenou televizní producentku. A její představy o budoucnosti STVR, pokud bychom nevěděli, kdo je formuluje, by vůbec nemusely nikoho pobuřovat. V rozhovorech zaznívají tradiční slova o zkvalitnění zpravodajství, obnovení původní tvorby, rušení vyčerpaných pořadů, vzniku některých nových apod.

Když ale čtenář ví, kým vygenerovaná sestava, která nežije ve vzduchoprázdnu, pro ni zvedla své ruce, má preventivně alespoň na půl žerdi zvedlé obočí. A tak jako nebylo překvapením zvolení někoho jako Flašíková, nemohlo zaskočit ani to, že mezi těmi vyčerpanými pořady byla i Večera s Havranom, která vedle nebývale kvalitní osvěty přinášela i širokou nabídku kultivované oponentury vládního pohledu na svět.

Jeden se až divil, jak je tohle možné vidět a slyšet ve veřejnoprávní televizi dnešního Ficova Slovenska bezmála dva roky po volbách.

Fico s oponenty, Orbán bez

Nenechme se ale mýlit. STVR už sice opravdu není RTVS (televize například po loňských vůči vládě kritických vystoupeních v živém přenosu letos udílení filmových cen Slnko v sieti raději vůbec nevysílala), ještě stále jde ale o firmu, která ve své předpodělanosti neklesla tak hluboko, jak by se při pohledu na referáty o jiných oblastech dnešního Slovenska mohlo zdát.

V letošním žebříčku svobody médií sestavovaném Reportéry bez hranic Slovensko sice kleslo na 38. příčku (Česko je desáté), Maďarsku ale přísluší ostudné 68. místo. Žebříčky sice nehodno přeceňovat, ale například veřejnoprávní televizní zpravodajství v obou zemích oněm umístněním tak trochu odpovídá.

Jinými slovy, zatímco ve zprávách vysílaných z Budapešti je hlavním a především kladným hrdinou většiny příspěvků premiér Viktor Orbán, Robertu Ficovi v těch bratislavských ještě stále a kupodivu oponují kritici z řad politiků i odborníků.

A zůstane-li alespoň tohle nedotčeno, nebude muset dojít po dalších slovenských volbách k většímu než nezbytně nutnému mediálnímu veřejnoprávnímu zemětřesení. Což se o situaci v Maďarsku po případné Orbánově volební porážce říct nedá. Jak říká jedna z hlavních postav maďarského filmu Vysvětlení všeho: Zpravodajství Maďarské televize je parodií na zpravodajství.

A ještě jinšími slovy: je správné mít přísný metr a vysoké nároky na poměry ve zdejších mediálních vodách, vždyť nikdy nic není ideální, přesto však při pohledu na zbytek visegrádské čtyřky nelze nenapsat - díky za české televizní veřejnoprávní dary.