Čekání na trapnost aneb Proč tesknit a netesknit po České televizi

Vždyť ona mě docela příjemně rozmazlovala, připomněla jsem si oblíbené dokumenty, ale i zpravodaje, kteří tvrdnou dlouhé denní i noční hodiny na nezáživných jednáních nebo aby mi do obýváku doručili dvě nebo tři opravdu podstatné věty, jež na nich padly. A to nemluvím o zpravodajích válečných nebo o kameramanech, co mi přibližují například fascinující život pod hladinou oceánů. Vím, že i to bych mohla najít ve svém laptopu či tabletu, jenže já bych spoustu těch věcí asi sama od sebe nehledala. Televize mi je nabízí, a i když vybírat musím, bývá to pro mne často přínosnější než vtíravá nabídka roztomilostí a drbů na internetu.
Divný názor neboli pravda a láska jako bič na odhánění nehodných
Zdá se vám, že chválím příliš? To už tak bývá, že člověk oceňuje věci (i lidi), co odcházejí. Ovšem všechno musí mít své meze, napomenula jsem se, když tesknění trvalo déle než jeden večer a začala jsem střízlivět, rozuměj uvažovat, jestli si mě ta televize náhodou naosedlala, a pokud ano, jestli mě příliš nerejduje.
Tuhle někdo napsal na Facebook, že Česká televize je dlouhodobě vyvážená, v minulých letech podporovala vládu, teď podporuje opozici. Zasmála jsem se, což ovšem znamená, že mi to přišlo případné. Fakt je, že člověk by musel být úplně slepý a hluchý, aby si nevšiml, na čí straně bijí (jak taky čtu na sítích) srdce redaktorů a moderátorů, které značky preferují a které přinejmenším nemusejí, ale spíš přímo nesnášejí. Ovšemže si přitom dávají pozor, aby je neusvědčila data. Proto mohou vykazovat, že pozvali na obrazovku podobný počet těch i oněch a žádnou informaci svědčící proti tomu či onomu nezamlčeli. No, nezamlčeli, jen upozadili.
Ona je ta televize hodně o preferování a upozaďování, což by vlastně ani moc nevadilo, když si můžete mezi televizemi vybírat, akorát že jen za jednu platíte. Tedy platíme všichni, jedno, jestli speciálními poplatky nebo nějak ze státního rozpočtu napájeného našimi daněmi, takže má před ostatními výhodu projevující se například i těmi zahraničními zpravodaji.
V neděli už nám televize zase fungovala, takže jsem si pustila polední politické diskuse. Obvykle přepínám sem tam, podle tématu a hostů, tentokrát jsem ale setrvala u Otázek Václava Moravce. Jediným hostem byl totiž ministr Macinka, který píše po nocích do vzkazů prezidentovi nevhodnosti, tak se podívejme, jak se ztrapní u Moravce…
No, dopadlo to trochu jinak, než jsem čekala. Macinkova image zásadnější úhony neutrpěla, zato moderátorova ano. Jistě, na jednu otázku odpověděl ministr zahraničí nevhodným výrazem, ale instantní negaci dštil Moravec. Ať mi promine, ale od moderátorů čekám zvědavost, ne nepřehlédnutelnou averzi a slovní agresi.