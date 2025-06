Budování kultu moderátorské osobnosti? Změna na židli Václava Moravce by mohla televizi prospět

Nic proti doktorovi Václavu Moravcovi, ale po dvaceti jedna letech vyhoří prostě každý, pán nebo kmán. Na tom není nic nelogického ani nepochopitelného.

Měl by se podle vás Václav Moravec v moderování pořadu nedělních Otázek střídat se ženou? celkem hlasů: 98 Ano 62 %(61 hlasů) Ne 37 %(36 hlasů) Nevím 1 %(1 hlas)

Naopak celkové rušení nedělních diskusních pořadů, o kterém se nyní diskutuje na Slovensku, nepodporuji. Demokracie byla a je diskuse, to správně říkal už před sto lety prezident Tomáš Garrigue Masaryk. A dodejme, že diskuse má být pestrá a vyvážená.

Dopady kultu osobnosti

Kritici poukazují na to, že dlouhodobé působení jednoho moderátora může zákonitě vést k vytvoření „kultu osobnosti“, což může omezovat pluralitu názorů a bránit příchodu nových novinářských talentů.

Vyvstává rovněž zákonitá otázka, zda monopol jednoho moderátora nemůže potlačit výchovu nových moderátorských talentů a omezovat rozmanitost pohledů v diskusi. I autor tohoto komentáře tuto legitimní obavu stále více sdílí. Vždyť i politici po čtyřech či šesti (v případě senátorů) letech obhajují své mandáty.

A pro chod dnešní (post)moderní digitální demokracie je určitě více klíčový ten, kdo moderuje každý týden v hlavním nedělním čase celostátní televizní diskuse než nějaký senátor/ka za Orlickoústecko (nic proti němu/jí).

Diskuse o změnách

V posledních letech se objevily spekulace o možných změnách v moderování pořadu. Nejen já mám za to, že by se moderátor měl v pořadu střídat se ženou.

Ergo kladívko, nebylo by demokratičtější, aby takovýto typ klíčového publicistického pořadu uvádělo na základě rotačního principu pět až deset televizních profesionálů a profesionálek, včetně novinářů příslušících k národnostním menšinám? Novináři by pak také měli více času na přípravu svého pořadu a zvala by se snad i pestřejší paleta hostů a hostek. Nejen stále ti stejní „pantátové“ dokolečka dokola.

Václav Moravec a vedení televize však na takové návrhy střídání doposud reagovali jednoznačně odmítavě s tím, že střídání moderátorů by prý mohlo vést k likvidaci pořadu.

Je dobré také stručně připomenout, že veřejnoprávní Česká televize také dlouhé roky tajila výše odměn pana Moravce, advokát Zdeněk Koudelka musel věc hnát až k soudu, aby se domohl ústavního práva na informace. I zde platilo - kovářova kobyla chodí bosa. Česká televize, která jindy peskuje kdekoho, že neposkytuje řádně a včas informace, měla sama (anti)informační máslo na své ctěné Kavčí hlavě. Kafkovské, nemyslíte?

Ergo veřejnoprávní kladívko, zavedení rotačního systému nedělních moderátorů by mohlo přinést svěží pohledy a zvýšit důvěru diváků v nestrannost pořadu. Odpadly by snad i hlasy, že Václav Moravec straní dnešním vládním politikům a političkám.

V době, kdy je důvěra veřejnosti v média klíčová, může rozmanitost moderátorů posílit vnímání objektivity a otevřenosti diskuse. I když se to třeba ošlehaným „televizákům“ nemusí líbit.

Za více peněz více muziky

Ostatně po nedávném zvýšení televizních poplatků má koncesionářská veřejnost intenzivnější nárok na vyšší pluralitu a kvalitu (nejen) diskusních pořadů.

Václav Moravec má za sebou dlouhou a úspěšnou kariéru, během níž významně přispěl k rozvoji politické diskuse v České republice. Nicméně aby Otázky Václava Moravce zůstaly relevantní a reflektovaly rozmanitost společnosti, je na místě zvážit otevření prostoru i dalším moderátorům. Takový krok by mohl obohatit diskusi a zajistit, že pořad bude i nadále plnit svou roli v demokratickém veřejnoprávním dialogu.

Nepochybně pokud by se panu Václavu Moravcovi citovaný „rotační demokratický princip“ z nějakého důvodu nelíbil, mohl by odejít do soukromé televize či rádia a tam si nastavit pro sebe výhodnější podmínky. V tom mu jistě nechce nikdo bránit. Avšak další budování kultu moderátorské osobnosti zde určitě nikdo rozumný nechce. Padni, komu padni.