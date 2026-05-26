Ne snad pouhá existence tohoto „konkurenčního“ projektu k ČT, jako spíš spory o stávající smlouvy.
To, že novinář má po odchodu z prominentního postu v televizi nějakou konkurenční doložku, je obvyklé i v soukromých médiích. Je to obrana před tím, aby dotyčný nevynesl nějaké informace, protože lze předpokládat, že na pořadu pracuje celý tým a moderátor je „jen“ hvězdou, kterou vidíme na obrazovce.
Po odchodu se pan Moravec nechal slyšet, že zakládá nový projekt a že s sebou z veřejnoprávní televize bere několik spolupracovníků. To je též celkem obvyklé, fungující týmy nerostou na stromech a jen omezení manažeři hlásají nahraditelnost kohokoli kýmkoli.
Zajímavé to začalo být v okamžiku, kdy moderátor zpochybnil konkurenční doložku, která podle televize platí do 10. září. Říkal, že od České televize peníze nechce a že je pošle zpět. To, co může vypadat jako velkorysost, je ve skutečnosti ze strany Václava Moravce čistý kalkul. Ví, že v dnešním mediálním provozu potřebuje začít vysílat co nejdřív, aby na něj jeho diváci nezapomněli. Dost na tom, že je bude muset naučit sledovat jej jinde než v České televizi.
Zní to banálně, ale televizní diváci bývají konzervativní a diváctvo ČT není zrovna souhrn technologických geeků. Nehledě na to, že si Moravcovo vysílání budou muset diváci na internetu platit. Je před ním zkrátka velký úkol, který potřebuje velkou publicitu. To vše je motivace k porušení smlouvy.
Nezištný moderátor a lehkomyslná ČT?
Moderátor odmítá platnost konkurenční doložky, vedení televize na ní jednoznačně trvá. Zdá se, že vše bude muset řešit soud. A na první pohled to vypadá, že v tomto sporu televize nemůže být neúspěšná. Václav Moravec však zpochybňuje samu konkurenční doložku, kterou podle všeho podepsal v roce 2018 s tím, že prý nepodepsal jakési čestné prohlášení, a proto nemůže být konkurenční doložka naplněna.
Lze mít za to, že Václav Moravec je natolik inteligentní, že by nešel do sporu s bývalým zaměstnavatelem, který je předem beznadějně prohraný. Ostatně o moderátorově racionalitě svědčí i jeho výroky na síti X: „Platí to, co jsem říkal při svém odchodu. Tedy že nechci ani korunu od České televize za práci, kterou jsem neodvedl v rámci konkurenční doložky. Nicméně management ČT je přesvědčen o opaku.“ Tohle prohlášení je přece jasné, čtenářům podsouvá Moravcovu nezištnost a vyvolává dojem, že vedení ČT lehkomyslně rozhazuje koncesionářské peníze.
Musíme připustit možnost, že Václav Moravec, respektive ti, kteří mu poskytují právní rady, mají pravdu. Soud rozhodne, že doložka neplatí, třeba jen z formálních důvodů. Vyplyne z toho, že televize, disponující obrovským rozpočtem, právním oddělením a platící si i služby externích právníků, má neplatné smlouvy. Zpochybněn bude nejen stávající management, ale celý systém. Volání po reorganizaci či restrukturalizaci ČT bude znít naléhavěji.
Negativní reklama je taky reklama
Druhou možností, ta se jeví pravděpodobnější, je vítězství ČT, které by obnášelo i smluvní pokutu a mohlo by pro moderátora vypadat nevýhodně. Nicméně soudní tahanice by mu mohly zajišťovat publicitu po dobu několika let (víme, jak se v Česku soudní spory vlečou). A negativní reklama je také reklama, hlavně že jméno dotyčného zůstane v oběhu. Spřátelená média mohou pana Moravce líčit jako posledního spravedlivého bojujícího proti byrokratické hydře televizního managementu, tím bude mít jeho nový pořad zajištěnou reklamu zdarma.
Pro pana Moravce to může být výhodné, ale nemusí. Prohraný spor jej může dostat i do pozice, kdy jeho reputace utrpí, protože se může ukázat, že o peníze mu šlo vždy a v první řadě. Také televizní management se ani přes případné vítězství nevyhne podezření, že se smlouvami není vše v pořádku a bude pod tlakem. I když samozřejmě pod menším, než kdyby pře dopadla ve prospěch odcházející hvězdy.
Soudní spor jednou skončí a Václav Moravec se se svým projektem uchytí a bude úspěšný, což mu přejeme. Ale co z toho vyvodí kritici ČT? Že placení pořadu z koncesionářských poplatků bylo zbytečné. Ano, víme, že tento „argument“ je lichý, nicméně bude určitě využit v neprospěch ČT. Václav Moravec se chová racionálně a nelze mu jeho počínání vyčítat, nicméně veřejnoprávnosti už pravděpodobně nijak nepřispěje.