Prezidentský aktivismus na vzestupu. V čem je Pavlovo napínání Ústavy nebezpečné

Andrej Babiš včera odnesl na Hrad seznam navržených ministrů, jak si to od něj Petr Pavel vyžádal. Nic takového ale česká ústava nezná. Ta pouze v článku 68 říká: „Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády.“ A co se stalo včera?
Občan, nebo dejme tomu řadový poslanec Babiš přinesl prezidentovi seznam nominantů do vlády, kterou mít nemůže. Šéf ANO zatím není jmenován premiérem, proto nemá co navrhovat nějaké ministry.
Ano, už před měsícem ho Pavel „pověřil jednáním o nové vládě“, což je ovšem krok ne snad přímo protiústavní, ale řekněme neústavní či mimoústavní, takže relevance takového pověření je nulová. Proto i vyžádání si seznamu ministrů je nesmysl a prezidentský aktivismus, na který Babiš neměl přistoupit.
Prezident je v našem ústavním systému exekutivní figura, ale povahy spíše ceremoniální. Tahá za kratší konec provazu než parlament či vláda a je ze svých činů ústavně neodpovědný, zodpovídá za něj vláda. Jediným okamžikem, kdy se hlava státu stává pánem situace, je doba po volbách, tedy při skládání nové vlády, případně v čase politických krizí, kdy se vlády kácejí a jiné vznikají.
Není proto divu, že aktivističtí prezidenti (a takoví byli všichni čtyři polistopadoví) napínají ústavu – tedy svoje pravomoci – nejvíc právě v pasážích, které o této fázi politického cyklu pojednávají. Tedy ne že by prezidenti konstituci přímo měnili, na to by nenašli ústavní většinu v obou komorách parlamentu. Zatím si vystačí jen s posouváním tzv. ústavních zvyklostí, což je sumář chování a kroků ústavních činitelů, jež sice ústava nepopisuje, ale tak nějak se vžily.
Činil tak Václav Havel i Václav Klaus, posílení tohoto trendu pak sledujeme od přechodu na přímou volbu v roce 2013, která fakticky posílila mandát prezidenta, aniž mu přitom v ústavě přidala na pravomocech. Za ústavního predátora byl označován Miloš Zeman, ale jeho nástupce Petr Pavel, ač se dušoval, že Zemanovou cestou nepůjde, se zatím, při svém prvním moderování povolebních jednání, jeví jako ještě aktivističtější.
Hradní lidová tvořivost
Václav Havel vnesl do rodících se ústavních zvyklostí mimo jiné právě onen prvek „pověření k jednání o nové vládě“. Z voleb v červnu 1996 vyšel Václav Klaus oslabený, a ač neexistovala jiná varianta vlády, Havel otálel se jmenováním svého politického rivala premiérem. Chtěl být dál pánem situace – a proto si vymyslel neústavní instrument „pověření“.
Sám Klaus coby Havlův nástupce napnul ústavu v jiném směru. V roce 2004, v polovině vládního mandátu Vladimíra Špidly, se ČSSD rozhodla oslabeného premiéra nahradit Stanislavem Grossem. Protože vláda tehdy stála na vratké většině 101 hlasů, Klaus si od Grosse vyžádal 101 podpisů poslanců, kteří vládu podporují. Opět něco, co ústava nezná: vládní většinu má testovat Sněmovna při hlasování o vyslovení důvěry, nikoli prezident.
Miloš Zeman, první hlava státu zvolená občany, v potýkání se s ústavou proslul zejména vetováním jmen některých ministrů, což rovněž ústava nezná. Nebyla to sice úplná novinka, ale třeba Havel blokoval jmenování Jana Kavana ministrem zahraničí jen dočasně a Klaus měl k rovněž dočasnému blokování Davida Ratha na ministra zdravotnictví reálný důvod – jeho funkci prezidenta lékařské komory.
Zeman na rozdíl od svých předchůdců ani neskrýval, že jeho výhrady k některým jménům (Miroslav Poche, Michal Šmarda, Jan Lipavský) jsou ryze osobní – a v případě Pocheho a Šmardy dovedl svůj odpor až do konce, tedy k navržení jiného kandidáta.
Petr Pavel, přes nástupní sliby o striktním dodržování ústavy, má už za pár týdnů od říjnových voleb na kontě hned několikeré napnutí ústavy. Prvním byla jeho průkopnická snaha být recenzentem, ba přímo spoluautorem programového prohlášení budoucí vlády, což nová koalice rychle odmítla.
Druhým napnutím ústavy jsou Pavlovy předběžné podmínky pro Babiše před jmenováním premiérem z hlediska jeho střetu zájmů – tedy ono vynucené veřejné vystoupení o tom, jak bude střet zájmů řešit, což opět ústava ani zákon o střetu zájmů neznají.
A do třetice již výše zmíněné vyžádání si seznamu ministerských nominantů ještě před jmenováním Babiše premiérem. Prezident se pákou na ještě nejmenovaného premiéra snaží získat na personální složení vlády větší vliv, než mu přísluší.
Jak bylo řečeno – ve všech případech dosavadních prezidentů nešlo o změny litery ústavy, ale jen o její napínání, tedy přidávání nových ústavních zvyklostí. Na nich je ale nebezpečné, že se stávají precedentem do budoucna: na kroky svého předchůdce se odvolávají další prezidenti – a posouvají je ještě dál.
Třeba Havlovo pověření sestavením vlády od té doby využívají všichni jeho nástupci. Klausových 101 podpisů zopakoval Zeman s tím, že od Miroslavy Němcové žádal dokonce podpisy notářsky ověřené, což ona – zcela správně – odmítla jako politické vydírání. A uvidíme, jak moc na Zemanovo zarputilé vetování ministrů naváže Pavel u nominace Filipa Turka.
Snaha prezidentů vykolíkovat si větší hřiště, než jim z ústavy náleží, je u výrazných osobností svázaných ceremoniální funkcí docela pochopitelná. K jakýmkoli libůstkám v tomto směru by ale straničtí lídři všech barev dresů měli přistupovat velmi obezřetně a kriticky. Protože už příště to mohou být právě oni, kdo bude stát s čepicí v ruce na aktivistickém hradním koberečku.