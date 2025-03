Jak jsem zveleboval aneb v Českých Budějovicích je Lenin věčný

Jako první mě napadlo, že asi potřebuju nové brýle. Opravdu bych si je měl pořídit, ale to je teď vedlejší. Mechanicky jsem na odkaz kliknul. Ukázalo se, že jsem pojmenování přečetl správně.

V Českých Budějovicích, kde žiju, opravdu stojí park pojmenovaný po vůdci bolševiků, momentálně vystaveném jako preparát. Rozkládá se na břehu řeky Malše, naproti budově místní knihovny. Myslím teď park, ne preparát. Ten se, jak známo, rozkládá na Rudém náměstí v Moskvě.

Vcelku to dává smysl. Knihovna byla totiž za komunistů muzeum marxismu-leninismu. Budova hned vedle byl krajský výbor Strany. Podle ctěných wikipedistů dostal park své jméno v roce 1949.

Bylo to rok po vy-víte-čem. Pojmenování stále platí, nebo alespoň dosud nebylo změněno. Běžní občané města na něj však dávno zapomněli. Sám jsem na tom byl stejně.

Přes Leninovy sady jsem mnohokrát procházel, aniž bych měl sebemenší tušení, že jde o poslední relikt „Rudých Khmerů“. Místu se dnes zřejmě nejčastěji říká Park Dukelská. Je to odvozeno z názvu ulice, která vede vedle. Připadalo mi to jako zajímavá bizarnost, která se dá použít do novin.

Navrhl jsem proto téma na redakční poradě tištěných Lidovek. Pokud si vzpomínám, kolegům se celkem líbilo. Pak ale Mafra noviny zrušila. Na Leninovy sady se znovu zapomnělo. (Po kolikáté už?)

Nedávno mi opět přišly na mysl. Zahlédl jsem totiž plakát, který vyzýval obyvatele Budějovic, aby se zapojili do vylepšování města. Radnice k akci spustila web s formulářem. Stačí v něm nápad vyplnit, přidat fotku a je to. O projektu pak mohou hlasovat sami občané.

Rozhodl jsem se, že se zúčastním. Navrhl jsem přejmenování Leninových sadů na Park Dukelská. Vyfotil jsem je, fotku nahrál na web a vyplnil všechny požadované kolonky. V oddílu Veřejný prospěch jsem napsal:

„Změna jména je záhodná, neboť Lenin byl masový vrah. Pomůže všem občanům Českých Budějovic, protože se za své město nebudou muset stydět. (Nebo se alespoň budou moci stydět o něco méně.)“

Hned následující pracovní den mi přišel e-mail z radnice:

„Dobrý den!

Je nám líto, ale Váš projekt Přejmenování Leninových sadů nesplňuje pravidla pro zařazení do participativního rozpočtu PRO Budějce, tím pádem nepostupuje dále.

Věříme, že se nenecháte odradit a Váš příští nápad bude o to lepší!“

Jako sorry, ale já už lepší nápad nemám. Co se dá dělat, no. V Českých Budějovicích je holt Lenin věčný.