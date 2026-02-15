Agon, či Pikador? Výběr názvu haly v Českých Budějovicích už podruhé pořádně

Nakonec je z toho obrovský zmatek a úplně všechny návrhy padnou. Přitom to dítě se vám má narodit zhruba až za tři roky a teď ještě chodí někde „po houbách“. Takže to byl ve výsledku celkem zbytečný humbuk.
Podobný příběh se před několika dny odehrál v Českých Budějovicích. Jen nešlo o dítě, ale o miliardovou stavbu národního centra míčových sportů, tedy sportovní haly, která se má stát v roce 2029 jednou z dominant krajského města. Je to akce Jihočeského kraje, a tak jeho nejvyšší představitel hejtman Martin Kuba dostal nápad, že vyhlásí „anketu“. V ní na svém facebookovém profilu vyzval spoluobčany, aby posílali návrhy na název budoucí haly.
|
Děláte z nás hlupáky! Výběr názvu haly se zopakuje, slíbil Kuba občanům Budějovic
Uvozovky jsou u ankety zásadní. Hejtman totiž rovnou řekl, že si pak sednou s odborníky a vyberou jméno, které bude podle nich nejvhodnější pro moderní projekt 21. století. Takže určitě neměl jistotu výhry návrh, který se bude opakovat nejčastěji nebo který na Facebooku dostane nejvíce lajků. Často se objevovala třeba Vltava či Samson aréna, ale třeba i Pikador aréna (Pikador je v Českých Budějovicích typické pojmenování párku v rohlíku, avšak někdo to myslel s tímto názvem skutečně vážně).
Martin Kuba ovšem už v té době nosil několik měsíců v hlavě název Agon aréna a u něj také mělo nakonec zůstat. Jméno vychází ze starořeckého slova pro soutěž či zápas a má i další symboliku. S nápadem na Agon arénu přišla už loni v létě marketingová manažerka agentury Art4promotion Magdalena Střítecká.
|
Sportovní centrum v Budějovicích ohromí, bude mít podpis olympijských architektů
Je to stejná agentura, která měla minulý týden na starosti zahajovací ceremoniál olympijského festivalu na výstavišti v Českých Budějovicích. Jednou z částí bylo i pompézní oznámení názvu arény. Radost ale vydržela jen desítky minut. Se jménem se hlasující v anketě příliš neztotožnili. Pak navíc vyšlo najevo, že má agentura už od léta zaregistrovanou i doménu na tento název. Celé to mělo najednou hořkou pachuť. Ti, co se zapojili, se cítili jako hlupáci, protože měli oprávněný pocit, že o všem už bylo dávno rozhodnuto.
Těžko říct, zda by navíc agentura dokázala za pár dní narychlo upravit celý slavnostní ceremoniál, kdyby se jméno přece jen měnilo. I tohle jen utvrzovalo další hlasující o tom, že se o jiné možnosti moc neuvažovalo, když už byla připravená i show.
Kuba vydal druhý den obsáhlé prohlášení, kde se snažil celý proces popsat, a tím i co nejvíce minimalizovat škody, které mu celý tenhle nápad za několik hodin způsobil. S prvním prohlášením to ještě nevyšlo, tak vydal ještě druhé, a to už pro něj mělo pozitivnější dopad. Oznámil, že se výběr jména arény celý zopakuje a proces nastaví jinak, více se propojí pohled marketérů, architektů i občanů. Nechce, aby u příběhu budoucí arény zůstala divná pachuť.
S pachutí se uvidí, ale určitě se na tuhle blamáž bude vzpomínat dlouho. Mimochodem Kubovo nově vzniklé hnutí Naše Česko si dalo jako motto sousloví „Poprvé pořádně“. V případě výběru názvu haly to holt bude až napodruhé. Nakonec ale mnohem důležitější bude, aby se povedlo arénu postavit. Nakreslili ji mezinárodně úspěšní architekti a pro Budějovice by to mohla být nová velká chlouba. A je to jako s tím příběhem dítěte – nakonec chcete, aby se hlavně narodilo zdravé a na jméně moc nezáleží.