České drony dobývají svět. Na Ukrajině mají jednu zásadní výhodu

Rozhovor 5:00

Příjezd do radotínského areálu vypadá skromně – člověk by ani neřekl, že místní firma Primoco UAV za své drony loni utržila několik set milionů korun. V kanceláři majitele Ladislava Semetkovského visí mapa, na které jsou špendlíky různých barev vyznačeny státy, kde už létá, létal nebo bude létat korunní klenot místního podniku – průzkumný dron Primoco One 150.