České tenistky opět dobyly Wimbledon. Proč jsou pro nás důležitější než kdy dřív?

A kdybychom měli okruh rozšířit i o finalistky a semifinalistky, byl by seznam ještě delší. Plíšková, Strýcová, Šafářová. A co debl? Ten bychom taky neměli opomenout. Prostě, česká tenistka je v Anglii terminus technicus - něco jako ruská baletka, nebo německé auto.

Co to pro nás znamená? Předně je pro každého Čecha příjemné, že si s Vaší zemí v Albionu něco spojí. A není to jen levná pracovní síla v Londýně, nebo hvězdy béčkových filmů pro dospělé. Nenechme se mýlit. Zdaleka ne všechny národy mají v Anglii tohle výsadní postavení, notabene ne ty malé. Tradiční úctě (a obligátnímu sarkasmu) se tam historicky těší Francouzi; bratrské, nebo spíš bratranecké, lásce Američané. Rusové si získali reputaci díky svým četným záškodnickým operacím na anglické půdě – ta je však veskrze negativního rázu. V tomto smyslu jsou Češi (nebo přesněji Češky) na anglické půdě výjimkou.