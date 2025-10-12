Přání a skutečnosti českých veřejných financí. Proč je situace vážnější než dříve?

Než ale přejdeme ke špatným zprávám, nejprve několik dobrých. Předně, situace je stále zatím pod kontrolou. Očekávaný rozpočtový deficit na rok 2025 dosahuje výše 2,2 procenta HDP, což je v souladu s plánovanou hodnotou. Návrh rozpočtu na rok 2026 pracuje se stejnou hodnotou rozpočtového schodku, celkový dluh sektoru vládních institucí (ve zkratce veřejný dluh) má dosáhnout hodnoty 45,4 procenta HDP.
Zde udělejme malou odbočku. Veřejný dluh v předkrizovém roce 2007 dosáhl hodnoty 27,3 procenta HDP. Po světové finanční krizi a po krizi eurozóny (která začala roku 2010) měli někteří obavy, že i Česko se vydá cestou dluhové spirály, ale nestalo se tak. Veřejný dluh poklesl z hodnoty 44,1 procenta HDP v roce 2013 na hladinu 29,6 procenta HDP v roce 2019. Za toto zlepšení jsme mohli být vděčni především celkovému zlepšení hospodářské situace ve světě i v rámci Evropské unie. Krizi eurozóny se podařilo „nějak“ vyřešit, velmi nízké úrokové sazby přispěly ke tvorbě hypoték i podnikatelských úvěrů, ceny energií byly z dnešního hlediska báječně nízké.
Vládní zločin na druhou. Kabinet ale měl při tvorbě rozpočtu omezený manévrovací prostor
Nastal covidový rok 2020 a všechno bylo jinak. Rozpočet se propadl z mírného přebytku do deficitu v hodnotě 5,6 procenta HDP. Během několika let veřejný dluh vyskočil o několik procentních bodů nad hodnotu 40 procent. A tam se drží doposud.
Je to vlastně docela příjemné zjištění, že český dluh je stále poměrně malý oproti sousedním zemím. Německo, etalon rozpočtové kázně a finanční solidnosti, má dluh ve výši 62,5 procenta HDP (podle údajů Eurostatu za rok 2024). Rakousko 81,8 procenta – alpská země je mimochodem jedním z horkých kandidátů na krizi penzijního systému během budoucích let. Slovensko 59,3 procenta. Polsko má dluh ve výši 55,3 procenta HDP, který má ovšem během roku 2026 vzrůst nad 65 procent. Důvod? Investice do obrany, pochopitelně. Poláci berou ruskou hrozbu vážně. Český rozpočet na rok 2026 plánuje vydat na obranu 2,35 procenta HDP.
Všichni naši sousedé jsou však stále méně zadluženi, než kolik činí průměr eurozóny: 87,4 procenta HDP. Dluh některých z nich přesahuje sto procent. Jsou to (v sestupném pořadí) Řecko, Itálie, Francie, Belgie a Španělsko.
Český státní dluh je rekordně vysoký. Na každého Čecha připadá 322 tisíc
Čímž se dostáváme k těm horším zprávám. Již jsme naznačili nárůst výdajů na obranu, který nebude jednorázový. Geopolitická situace nevypadá příznivě a chtě nechtě musíme čelit této situaci.
Dále je zde dluhová služba. Během minulého desetiletí – a vlastně až do roku 2022 – jsme si mohli užívat rekordně nízkých úrokových sazeb, levných hypoték a levného financování veřejného dluhu. Po inflaci z let 2022-23 je s těmito radostnými časy konec, neboť kvůli ní úrokové sazby musely jít nahoru. A tak zatímco obsluha úroků státního dluhu stála 0,7 procenta HDP v roce 2020, v roce 2025 lze očekávat již 1,2 procenta.
Bude hůře. Po volbách by měl nastat čas na plnění slibů. Nákladných slibů. Například: zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech, „spravedlivé valorizace“, rozšíření okruhu náročných profesí pro předčasné důchody; dále vrácení daňových slev rodinám a školkovného; vyšší a pravidelně valorizovaný příspěvek na péči. Hnutí ANO navíc slibuje, že toto vše se obejde bez zvyšování daní. Zdroje mají pocházet z omezení šedé ekonomiky a z úspor na provozu státu. Ve skutečnosti jde ovšem spíše o přání než o reálné možnosti.
Strana SPD rovněž slibuje neprodlužovat důchodový věk a štědré valorizace. Připomeňme, že Babiš se staral o svoji největší voličskou skupinu vskutku důkladně. Náhradový poměr podle OECD činí 59 procent, což je více než slušné.
Kromě toho ANO slíbilo nezvyšování daní. Také Motoristé slibují nezvyšovat daně. Naopak, hodlají snížit DPH z předpisových léků na nulu, zvýšit limit pro vstup do DPH a zrušit minimální odvody pro nízkopříjmové OSVČ.
Zvýšení rozpočtového deficitu nebude úplně lehké. Možností postupu přichází v úvahu několik
Zkrátka: více výdajů, méně příjmů. Pokud by věci šly dál tímto směrem, během několika let by patrně bylo nutné aktivovat zákon o rozpočtové odpovědnosti. Ten praví, že vláda je povinna předložit Poslanecké sněmovně ČR návrh a střednědobý výhled státního rozpočtu a rozpočtu státních fondů, které vedou k dlouhodobě udržitelnému stavu veřejných financí. To by v praxi znamenalo zvýšení daní a omezení výdajů. Tedy kombinaci kroků, která obvykle vede k hospodářské recesi.
Podle posledních údajů by budoucí vláda (která ještě není sestavena) potřebovala 80 miliard korun navíc, přičemž toto číslo není konečné. Pokud by si tyto peníze chtěla vypůjčit, musela by patrně zrušit zákon o rozpočtové odpovědnosti. To je možné, neboť nejde o ústavní zákon a lze jej zrušit pouhou většinou. Nicméně tento krok by nepochybně znejistěl investory do českých dluhopisů, kteří by pak požadovali vyšší rizikovou prémii. To by znamenalo dražší dluhovou službu.
Nejsou peníze, jsme v rozpočtové paralýze, řekl Babiš. Viní z toho Stanjuru
A pak je tu riziko opakování finanční krize v eurozóně. Místo Řecka jakožto epicentra by tentokrát mohla zaujmout Francie. A to by nebylo pro všechny evropské ekonomiky nic příjemného. S eurem nebo bez eura.