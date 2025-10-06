Moskva by si přála Babiše jako Orbána. Očekává výrazné kroky vůči Ukrajině, říká ruský expert

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš slaví vítězství ve volbách. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Jiří Just
Rozhovor   15:00
„V Rusku panují očekávání, že premiér Babiš zahájí novou kapitolu ve vztazích mezi Českou republikou a Ruskem,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Michail Veděrnikov, vedoucí vědecký pracovník Oddělení pro výzkum střední a východní Evropy Ústavy Evropy Ruské akademie věd. Jak zároveň dodává, k oteplení vztahů mezi Moskvou a Prahou sotva dojde.

Lidovky.cz: Zůstane Česko součástí Západu, nebo bude směřovat na Východ? S tímto apelem šla vládní koalice Spolu do voleb. Jak to vidíte vy? Začalo po volbách Česko plout na Východ?
Podle mého názoru tvrzení o volbách jako o události, které určí další osud České republiky - jestli zůstane součástí Západu, nebo začne směřovat na Východ – bylo předvolební heslo kampaní koalice Spolu a jejího lídra Petra Fialy, který se snažil sjednotit své stoupence a ty, kteří si do poslední chvíle nebyli jisti, komu dají svůj hlas.

Jak volby ukázaly, Češi na toto výzvu nereagovali. Do volebních místností nepřišlo výrazně víc lidí než v roce 2021 a mnohem méně než v 90. letech, kdy se skutečně rozhodovalo o osudu Česka. Navíc je tento slogan typický pro všechny poslední volby, v nichž se protipopulistické síly střetly s hnutím ANO.

Panují očekávání, že premiér Babiš zahájí novou kapitolu ve vztazích mezi Českou republikou a Ruskem.

Michail Veděrnikov

Pokud jde o směřování země, zdá se mi, že je zcela zřejmé a úzce souvisí s hlubokou integrací do euroatlantických struktur. Co se týče vztahů s jinými zeměmi mimo euroatlantický prostor, tak Česká republika tradičně prosazuje mnohovektorovou politiku, a to i v časech vlády Petra Fialy, přičemž se řídí zájmy své exportně orientované ekonomiky.

Vztahy s Ruskem po roce 2022 se staly výjimkou, ale podle mého názoru i předtím byly možnosti Ruska na politickém poli výrazně omezené, protože na území Česka chyběly politické síly, o které by se Ruská federace mohla skutečně opřít a vsadit na prosazení svých zájmů.

Lidovky.cz: Jak velký zájem byl v Rusku o české volby do Poslanecké sněmovny?

