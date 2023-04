České zdravotnictví se ocitlo v pasti. Jsme svědky snižování kvality a dostupnosti péče

Jen místo seniorů nyní obere zdravotnictví, a to tím, že změní zákonem daný valorizační mechanismus plateb za tzv. státní pojištěnce. Zdravotnictví obral o peníze Stanjura poprvé v roce 2022 o 14 miliard, podruhé letos, když do Fialovou vládou odhlasovaného valorizačního mechanismu nezapočetl brutální inflaci předchozího roku. A teď se chystá snížit platby státu za zdravotnictví v mechanismu, který sám před několika měsíci spolu s ministrem zdravotnictví za TOP 09 prosadil.

Právě ministr zdravotnictví Vlastimil Válek v tomto příběhu funguje vlastně jen jako kůl v plotě. Pokaždé, když ODS začne brát zdravotnictví peníze, tak tomu jen mlčky přihlíží a nezmůže se na nic. Výsledkem je zásadní pokles kvality lékařské péče.

Jsme svědky snižování kvality a dostupnosti zdravotní péče. Potýkáme se s nedostatkem léků, přičemž zdaleka ne všechny jsou důsledkem výpadků ve výrobním a distribučním řetězci, nebezpečné závislosti Česka a Evropy na asijských producentech účinných látek nebo neočekávaných souběhů některých infekčních nemocí. Zakopaný pes je totiž v našem systému stanovování cen a úhrad za léčiva. Ten sice dobře funguje u stlačování cen nových a nákladných léčiv, ale léčiva s nízkou cenou vytlačuje z trhu až do té míry, že je výrobci přestávají do českých lékáren dodávat.

Absurdní divadlo

Pak jsme svědky absurdního divadla, kdy si ministr zdravotnictví a předsedkyně sněmovny hrají na obchodní cestující a shánějí léky v zahraničních více či méně exotických destinacích a předstírají, že zachraňují národ. Přitom stačilo, kdyby upravili standardní systém stanovování cen a úhrad léčiv, který by zohlednil třeba i to, že také výrobců léčiv se týká inflace. Jenže to by stálo nějaké peníze. A ty si nechal Válek ubrat. A teď si je, podle prohlášení ministra financí, nechá ještě sebrat.

Celkový nedostatek peněz na léčiva se netýká ale jen jednotkově levných generických přípravků. Dotýká se významně rovněž nových a nákladných inovativních léčiv, která jsou stále pod patentovou ochranou. Přístup českých pacientů k nim je z finančních důvodů omezený. Mnohdy by je bylo medicínsky účinné nasadit v dřívější linii léčby, ale z finančních důvodů podléhají různým indikačním omezením. Týká se to celého spektra léčby. I tady se nedostatek finančních prostředků negativně podepisuje na kvalitě a dostupnosti zdravotní péče.

Dlouhodobě premiér i ministr zdravotnictví zcela ignorují otázku nepřiměřeně dlouhých čekacích dob na vyšetření, diagnostiku a plánované operace v celém širokém spektru poskytování zdravotní péče. Ministr o čekacích dobách ani neshromažďuje a neanalyzuje informace, natož aby hledal řešení tam, kde je situace nejkritičtější.

Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb dává například na náhradu kolenního kloubu časový limit jednoho roku. Čeká se ale roky dva, v některých krajích i dva a půl roku. Více než dvojnásobně, než dovoluje zákonná norma. K dětskému psychiatrovi se téměř nedostanete. Zkrácení čekacích dob přitom vyžaduje více peněz, ne méně peněz, jak se nás snaží přesvědčit ministři.

Vláda nenavázala na Babiše

Přiměřené čekací doby na vyšetření, diagnostiku a operace se nedají zvládnout bez dostatečného počtu kvalifikovaných lékařů. I na to potřebujeme peníze. Vláda Andreje Babiše prosadila významné navýšení počtu studentů lékařských fakult. Současná vláda na to ničím nenavázala. Babišova vláda razantně zvedla objem finančních prostředků ve zdravotnictví a umožnila růst platů a počtu sester, který stabilizoval personální situaci ve zdravotnictví, kde po našich kvalifikovaných zdravotnických pracovnících neustále pošilhávají bohaté zahraniční nemocnice, disponující velice atraktivními mzdovými nabídkami.

Současná vláda se nemůže dohodnout na platech s odboráři ani ve státních nemocnicích. Chybějící praktičtí lékaři v regionech představují problém pro značnou část populace. A místo slibovaného začlenění ukrajinských sestřiček a lékařů i po více než roce jsme tam, kde jsme byli loni v únoru. A to vede k jediné věci, ukrajinští lékaři, doktorky a sestřičky často odjíždějí za prací z ČR směrem na západ. Tedy, ani tento úkol ministr nezvládl.

České zdravotnictví se ocitlo v pasti. Pro ministra financí je jen snadným terčem, ze kterého lze vytáhnout desítky miliard korun. Slabý ministr zdravotnictví nemá sílu nebo odvahu za peníze pro resort bojovat. Zdůrazňuji přitom, že tady nejde o nové peníze, ale jen o to, na co má resort nárok ze zákona. Nepříjemné na tom všem je, že premiér slabé výkony ministra neřeší. Léky chybí již téměř půl roku a nic se neděje. A zdá se, že zdraví občanů ho také netrápí.