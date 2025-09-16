Předvolební debaty o zdravotnictví jsou 30 let stále stejné. Plné banalit a zavádějících informací

S nadsázkou to připomíná stav, v němž se při učení cizího jazyka dostanete na konec třetí lekce, postupovat dál už se vám nechce, a proto se raději donekonečna pokoušíte opakovat několik banálních vět, které jste se zatím naučili. Pokud vaše okolí není v daném jazyku vzděláno, může se zdát, že je vše v pořádku. Když se však ve zdravotnictví pracujete uplynulých 40 let, pak nemůžete dospět k jinému závěru, než že se pohybujeme v banalitách prvních tří lekcí.
Neutěšená reálná praxe
Zkusme se podívat na několik konkrétních příkladů. K připomínce moderátora i opozičních politiků, že české zdravotnictví je momentálně nastaveno deficitně (stejně jako celý český státní rozpočet), mávne ministr zdravotnictví rukou a sdělí, že ředitelé zdravotních pojišťoven, kteří to tvrdí, mají špatná čísla a realita je mnohem lepší.
Zástupkyně druhé vládní strany k tomu několikrát zopakuje, že prevence je lepší než léčba, a měli bychom se na ni tedy zaměřit. To je však zdravotnická poučka z ranku těch, jež patří právě do těch prvních tří lekcí medicíny. Přitom na konci volebního období by člověk čekal, že po čtyřech letech vládnutí budou koaliční lídři spíše ukazovat, co konkrétního se jim podařilo udělat.
Spojení Motola a Homolky: úmysl byl dobrý, ale dopadne to jako vždycky
Opoziční politici kritizují nedostupnost praktických lékařů pro děti i dospělé, což je nekonečné téma, o němž víme již 30 let. Odpověď na tuto připomínku však čekat nelze. Místo toho nastane přetahovaná, která z předchozích vlád se na tomto stavu nejvíce podepsala.
V honbě za pozitivními body u veřejnosti tvrdí většina expertů politických stran, že máme jedno z nejlepších zdravotnictví na světě a každý, kdo má praktickou zkušenost s provozem urgentních příjmů nebo mnohých specializovaných ambulancí ví, že tam pacienti čekávají dlouhé hodiny, aby se na ně kdokoliv aspoň podíval. Taková je reálná praxe, to není televizní proklamace.
Podobně reálné jsou i nekonečné telefonáty zkušeným lékařům, v nichž nešťastní pacienti hledají nějakého odborníka na konkrétní diagnózu. Při neprůhlednosti celého systému jim nic jiného nezbývá.
Ministr zdravotnictví zcela vážně tvrdí, že příští rok elektronickými žádankami ušetří 30, ale možná i 50 miliard korun, přičemž televizní moderátor na tak zjevný nesmysl vůbec nereaguje. Jenže, copak lze tímto opatřením, které má být povinné až od poloviny příštího roku, ušetřit pět až deset procent ročních výdajů celého zdravotního pojištění?
Válek nechá prověřit ředitele fakultních nemocnic. Čas mají do konce října
Přemýšlení „v kruhu“
Je to nekonečná spirála banalit a zavádějících informací, jež nevede k cíli, ale naplňuje pouze požadavek, aby se „cosi dělo“. Neuslyšíte ani jednu inspirativní myšlenku, která by v uplynulých desetiletích už nezazněla, nepřicházejí žádná inovativní řešení. Jde o přemýšlení „in the box“, což bychom česky nejlépe vyjádřili výrazem „v kruhu“.
Mimochodem, ani jednou nezazní termín umělá inteligence, která každým dnem mění zdravotnictví na celém světě, a to v každém jeho oboru a v každém aspektu medicínské činnosti – od vědy a výzkumu přes vzdělávání, zpracování dat, expertízu ve smyslu poskytování druhého názoru až po administrativu. Zdá se, že do stranických kanceláří tato naprosto revoluční informace zatím nepronikla.
V benediktinském klášteře v rakouském Melku jsem si kdysi přečetl jedno z hesel tohoto řádu – bez bitev nejsou vítězství. Na své bitvy a následná možná vítězství české zdravotnictví stále čeká, protože výsadní postavení v něm prozatím mají lidé s malou odvahou a někteří i malým rozhledem. Dokud tedy bude veřejnost věřit politikům a jimi deklarovaným průzkumům veřejného mínění, a nikoliv vlastním zkušenostem a zažívané realitě, nezmění se nic.
Odboráři chtějí víc peněz do zdravotnictví. Symbolicky mluvili k prázdným židlím
Naši medicínu si totiž můžeme chválit nikoliv proto, že je dobře vedena a řízena, ale protože v ní pracuje spousta chytrých, schopných a obětavých lidí. A to je opravdu velký rozdíl, který stojí za povšimnutí.
Při pohledu na stále stejně neplodné diskuse o českém zdravotnictví se proto může stát, že za 20 let se u již seniorního Václava Moravce opět sejde kroužek zástupců vlády a opozice a budou diskutovat o deficitním rozpočtu, úloze prevence ve zdravotnictví, nedostatku praktických lékařů, nefungujícím trhu zdravotních pojišťoven a tak dále.
Pokud by se reformovalo stejným tempem jako nyní, můžeme texty k tomu scénáři napsat již dnes. A stejně jako minulou neděli to na první pohled nebude vypadat tak zle, ale ve skutečnosti to bude tragikomické.