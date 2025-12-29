Jistě by se toho našlo víc, zastavím se ale u jednoho tématu. V průběhu roku, tu a tam, bez vzájemné souvislosti, jsem narazil na úvahy, kam utéct, kdyby se mělo všechno podělat. Utíkání není ani česká, ani evropská specialita. Je to přirozená vlastnost všeho živého. Zakladatel moderního karate, okinawský mistr Gičin Funakoši, má hned v úvodu své ikonické knihy Karatedó napsáno: Hrozbě se dá čelit třiceti šesti způsoby, nejlepší je utéct. No jo, ale kam?
Po osmačtyřicátém se utíkalo kamkoli na Západ, míněno politicky, nikoli geograficky. Jak ale se utahují šrouby progresivistického socialismu, Západ jaksi ztrácí na přitažlivosti. Zjišťujeme, že u nás je to sevření menší, pokud nějaké. Před našimi synagogami nemusejí stát samopalníci, aby je chránili před maskovanými levičáky s vlajkou symbolizující teror. Právě dnes, kdy píši tento text, mě potěšilo zjištění, že se v Česku ještě neustavil akreditovaný aparát na dohled nad ideovou správností publikovaných textů podle DSA (Digital Services Act).
V příštím roce se „nahlašovatelé“ určitě najdou. V populaci vždycky byli, takže by bylo nepřirozené, kdyby se žádní nenašli. Troufnu si ale předvídat, že to nebudou mít snadné. Podtrženo sečteno, otázka nezní „kam utíkat“, ale „proč utíkat“, a vychází nám, že k tomu žádný důvod není.
Nově ustavený ministerský předseda Andrej Babiš vyvolal rozruch prohlášením, že si přeje z Česka udělat „tu nejlepší zemi“. Posměch byl nevyhnutelný. Následovala ale i reflexe a zjištění, že už teď Česko k ideálu „nejlepší země“ nemá daleko. Průmysl vzdoruje zelené tsunami dobře – sledujme heroický boj mladoboleslavské Škody Auto, která dnes významně pomáhá mateřskému VW, kdo by si to byl před 30 lety pomyslil! Politická scéna sice nabízí pohled spíše groteskní, ale hospodářsky si vedeme navzdory vládním snahám překvapivě dobře. Vyhněme se tedy superlativům. Česko nemusí být nejlepší země, ale rozhodně je to dobrá země.
Co víc by mělo vést k uspokojení? Nebudu se bát užít slova „vlastenectví“. Nechali jsme si ho ukrást okrajovými politickými skupinami a jen přihlížíme, jak tito takzvaní vlastenci s vlajkou v ruce jdou otevřeně na ruku násilnickému ruskému režimu. Skončím tedy přáním do roku 2026: vraťme vlastenectví jeho pravý význam! Vlastenectví je soudržnost, úcta k už vykonanému a chuť konat nové.
Česko je dobrá země, protože se Češi těmito zásadami vždy řídili, ať se dělo, co se dělo, a že to někdy bylo sakra těžké. Jak řekl Havlíček Borovský: Kéž by nám Pán Bůh všeliké to vlastenčení z huby do rukou vraziti ráčil! Platí to o to víc dnes, kdy dnes to rádoby vlastenčení má pachuť kolaborace s nepřítelem.