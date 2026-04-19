Zoufalé tanečky v čínském porcelánu. Dokáže si Česko spočítat své vlastní zájmy?

Svého času totiž vsadili všechno na vládní „prezidentskou“ Demokratickou pokrokovou stranu (DPP), která si v minulých letech nepříliš skrytě pohrávala s myšlenkou tchajwanské nezávislosti, a napínala tak vztahy s velkým sousedem za Tchajwanskou úžinou až za meze únosnosti.
Činila tak s vědomím dlouhodobého bezpečnostního krytí z USA. Jenže časy a s nimi i zájmy se mění. Stačí si přečíst nové americké strategické dokumenty, třeba Národní obrannou strategii, kde na rozdíl od dřívějška už není o Tchaj-wanu ani slovo. V mnohem starším a zkušenějším Kuomintangu (KMT) lépe a rychleji pochopili, že fouká nový vítr a že na staré záruky se nedá úplně spoléhat.
Protože KMT ovládá opoziční většinu v parlamentu (legislativní jüan), zablokovali tam na počátku roku plánované vládní výdaje na nákup zbraní ze Spojených států ve výši 40 miliard dolarů s tím, že by to byla pro Čínu vysloveně hozená rukavice. A nynější čínskou anabázi předsedkyně KMT Čeng Li-wen nelze nazvat jinak než mírovým poselstvím. Nebo spíš voláním po „klidu na práci“.
Desetiletá otočka
Samozřejmě ani KMT, tradiční Čankajškova strana, si nepřeje „sjednocení“ pod nadvládou komunistické Číny podle modelu „jedna země, dva systémy“. Nejlépe jí ale vyhovuje tzv. konsenzus z roku 1992, kde obě strany uznávají existenci „jedné Číny“, ale každá si ji vykládá po svém. K tomuto kompromisu se předsedkyně Čeng explicitně přihlásila, stejně jako odmítla jakoukoliv koketerii s myšlenkou nezávislosti.
Vznášedla proti Tchaj-wanu? Čína buduje flotilu mamutích strojů
Jinak byla návštěva vyplněna zdůrazňováním společných kořenů, historie, kultury, jazyka, příbuzenských svazků na obou stranách úžiny v řadě emotivních vystoupení, stejně jako společných zájmů na rozvíjení turistiky, obchodu, investic. K postupné deeskalaci by to zatím jako základ mohlo stačit.
A co Česko? Naše „hodnotové“ námluvy, hnané představou bývalé Fialovy vlády o „havlovské“ politice, skončily nevalně. Tchaj-wan směřuje své evropské investice pragmaticky do velkých ekonomik. Jen Německo přitáhlo v posledních letech víc než polovinu tchajwanského kapitálu, zatímco Česko zůstává v tomto ohledu marginální. Malý trh je prostě malý trh, i když umí nafukovat velké ideologické bubliny.
Jde-li o ideologii, prýští i z neuvěřitelných stanovisek některých českých „expertů“, kteří už šmahem od boku nálepkují zmíněný KMT jako „pročínské kolaboranty“, jako by se snad vůbec neorientovali ve vnitropolitické situaci na Tchaj-wanu. To je opět krátkozraké a kontraproduktivní, protože takto jednostranný postoj nám může na samotném Tchaj-wanu jen uškodit.
Vláda zatrhla Vystrčilovi letoun na Tchaj-wan. Ať cestuje linkou, řekl Babiš
Nikdo ovšem netvrdí, že s Čínou to funguje skvěle. Letos uplynulo deset let od návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Praze v březnu 2016. Za tu dobu se ukázalo, jak svižně se česká debata umí otočit. Od velkých očekávání investic k téměř instinktivní nedůvěře. Přitom obě polohy mají něco společného: byly a jsou příběhem mnohem víc českým než čínským.
Začněme čísly. Z čínských investic do EU získává střední a východní Evropa jen zlomek, asi 1–2 %. V absolutních hodnotách přišlo za poslední dekádu do zemí regionu zhruba 10 až 15 miliard eur, přičemž nejvíc získalo Maďarsko (baterie CATL, elektromobily BYD), Polsko a Srbsko. Česko zůstalo stranou. Ne proto, že by jej někdo „vyškrtl“, ale protože nemá, co investoři hledají: velký trh, levnou pracovní sílu nebo strategické zdroje.
Je ale nutné si také připomenout nepříjemnou pravdu, totiž že masivní investice nikdy neslibovala čínská strana. Slibovala je část českých politiků a podnikatelů, z nichž nejviditelnější byla skupina kolem tehdejšího prezidenta Miloše Zemana. Z mýtu nenaplněných investic se ale i tak stala mediální zbraň. A z ní se rychle stala ideologie.
Čínský, tedy toxický
Antičínská vlna po roce 2018 měla i reálné důvody včetně hackerských útoků, ale zároveň ji uměle posilovala bezpečnostní komunita, think-tanky i neziskový sektor, mnohdy napojení na americké a tchajwanské grantové struktury. Programy podporované například americkou organizací NED dlouhodobě financují projekty zaměřené na „odolnost vůči vlivům autoritářských států“. Trumpova administrativa nakonec v roce 2025 část těchto programů omezila a zveřejnila – a tím i otevřela debatu, kdo a jak formuje veřejný diskurz.
Jaké jsou tedy praktické výsledky protičínské kampaně v Česku? Prostředí, kde je téměř každý projekt s čínskou účastí politicky toxický. Kde se investice posuzují víc podle vlajky než podle návratnosti. Když nejde o to, kolik to vydělá, ale odkud to přišlo. Kde se každý odlišný názor od paranoidně jednostranné konfrontační strategie automaticky považuje za výsledek „vlivového působení, nepřátelské propagandy“ nebo podvratné činnosti „agentů“.
Paradoxně přitom čínské výrobky na český trh dál proudí. Jen na nich nevydělává domácí investor, ale zahraniční prostředník. To je asi jako zakázat ve městě pekaře, ale ráno si stejně koupit rohlík – jen je o něco dražší a z vedlejší obce.
Česko má tradici závislosti na „metropoli“, pomáhající mu definovat vlastní zájmy. Postupně se na pozici této metropole vystřídala Paříž, Londýn, Berlín, Moskva, posléze Washington, ke kterému se dnes částečně přidal Brusel. Vždy někdo, kdo to „umí lépe“. V tom jsme jako satelitní stát velmi důslední: když už nemáme plán, odvahu ani názor, máme alespoň patrona, který to za nás vymyslí. Dnešní situace je však jiná. Spojené státy se víc soustředí na vlastní soupeření s Čínou, a přitom zvyšují ekonomický tlak i na spojence včetně EU. O „malé satelity“ už v nově se rodícím světovém pořádku není takový zájem jako dřív.
Když se pták a škeble přou
Česká politika tak stojí před nezvyklým úkolem – začít přemýšlet sama za sebe. Což je, přiznejme si, disciplína, kterou jsme dlouho netrénovali. Současně česká ekonomika stojí před reálnými výzvami: zpomalující růst v Evropě, tlak na průmysl, proměna globálních dodavatelských řetězců. V takové situaci je pragmatická zahraniční politika výhodou, ne slabostí.
Staré přísloví říká: „Když se dva perou, třetí se směje.“ V čínské verzi pak ještě výstižněji: „Když se pták a škeble přou, bere rybář.“ Problém je, že Česko se často snaží být tím, kdo se hádá, místo toho, aby vydělalo z pozice rybáře. Hlavní otázka tak zůstává otevřená: dokáže si Česko definovat své vlastní zájmy bez ohledu na to, kdo je právě v pozici „metropole“? Pokud ne, budeme dál přecházet od nadšení k rozčarování. Pokud ano, možná zjistíme, že svět není ani pročínský, ani protičínský. Jen poměrně chladně vypočítavý. A také, že v něm platí jednoduché pravidlo: kdo si neumí spočítat vlastní zájmy, ten obvykle zaplatí cizí účet.