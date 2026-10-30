Dovážíme ruce, mozky nám chybějí. Česko neumí přilákat ty správné cizince

Když se podíváme na data, česká ekonomika dosáhla 92 procent průměru Evropské unie v HDP na obyvatele v paritě kupní síly, srovnala krok se Španělskem a mírně předstihla Slovinsko. Dostala se sem především díky průmyslu, levnější práci a zahraničním investicím. Tento model ale naráží na strop. Další posun už nepřinesou nové montážní linky, ale lidé, kteří umějí vymýšlet, řídit a prodávat výrobky s vyšší přidanou hodnotou. A právě ty lze najít mezi cizinci.
Lidský kapitál
Souvislost mezi kvalifikací pracovní síly a bohatstvím země patří k nejlépe doloženým vztahům v ekonomii. Teorie hospodářského růstu ukazují, že dlouhodobě ekonomiku nepohánějí stroje a budovy, ale znalosti a schopnost je využít, tedy lidský kapitál. Země s vyšším podílem vysokoškoláků a odborníků mají vyšší produktivitu práce, víc patentů a výrobky, které se prodávají dráž. Kvalifikovaní lidé navíc táhnou nahoru i okolí: kolem nich vznikají firmy, výzkumná centra a lépe placená místa.
Česko je hrdé na svou tradici technického vzdělání a výzkumu, ale domácí zdroj se zužuje. Vysokoškolské vzdělání má podle OECD jen 29 procent lidí ve věku 25 až 64 let, průměr OECD je 43 procent. Jak upozorňuje třeba rektor pražské Anglo-American University Jiří Schwarz, za uplynulých 15 let klesl počet studentů, kteří se hlásí na technické obory, o více než 30 tisíc. Chybějící mozky proto musí země z velké části přivézt, chce-li si udržet alespoň současnou pozici.
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V Česku žije 1,13 milionu cizinců, tedy 10,4 procenta populace. Na první pohled velký příliv, jeho skladba je ale nepříznivá. Cizinci podle Českého statistického úřadu pracují především jako obsluha strojů a pomocní pracovníci, a to v roce 2025 stejně jako před 15 lety. Výjimkou jsou v Česku Slováci: víc než 17 procent z nich pracuje jako specialisté.
V mezinárodním žebříčku talentové konkurenceschopnosti je Česko dvacáté ze 135 zemí, prakticky tam, kde před dvanácti lety. Nástroj pro vysoce kvalifikované lidi ze zemí mimo EU, modrá karta, se v Česku využívá jen okrajově. Česko jich v roce 2023 vydalo 393, Polsko podle Eurostatu zhruba sedm tisíc. Maďarsko, které ještě v roce 2022 vydalo jen 62 karet, jich v roce 2024 udělilo téměř 2950.
Nedostatek zájmu politické reprezentace
Podobně je na tom vysoké školství. Zahraniční studenti sice tvoří 18 procent všech vysokoškoláků, bez Slováků je jich ale málo. A právě bez nich má Česko podle Schwarze na počet obyvatel třikrát méně zahraničních studentů než Rakousko a o polovinu méně než Maďarsko. Na zahraniční talenty doplácí i věda. Cizinci tvoří 13,3 procenta výzkumníků na vysokých školách a 20,8 procenta na pracovištích Akademie věd ČR a dalších vládních výzkumných ústavů.
Výzkumník a bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima připomíná, že čím více je člověk otevřený světu a má co nabídnout, tím stoupá výš. Prorektor Ostravské univerzity Ondřej Slach upozorňuje na problém byrokracie, kdy univerzita vědce přemlouvá rok i déle, pak přijde osmiměsíční čekání na vízum a 20 stran dokumentů, a vedle toho není problém přivést tisíce nekvalifikovaných pracovníků z některých zemí.
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Největší rezervou jsou lidé, kteří už v Česku žijí. Mezi pracujícími ukrajinskými uprchlíky bylo na Ukrajině 45 procent specialistů, v Česku jako specialisté pracuje jen 16 procent z nich. Podíl obsluhy strojů naopak vzrostl ze šesti na 31 procent. Polovina uprchlíků říká, že jejich práce neodpovídá jejich kvalifikaci. A často může být problém v jazyce.
Pro ekonomiku je to nevyužitá investice do vzdělání. Další zádrhel představuje zvláštní dlouhodobý pobyt, o který projevilo loni zájem asi 80 tisíc Ukrajinců, přísné podmínky však podle ministerstva vnitra splnilo jen zhruba 15 tisíc z nich.
Podle dostupných srovnání odliv netrápí Česko víc než jiné země regionu a zčásti je přirozený: mladí odcházejí studovat a pracovat do světa. Spolehlivě ho ale nikdo neměří. Hlavní problém tedy není, že mozky odcházejí, ale že jich přichází málo, a ty, které přijdou, nevyužíváme.
Recept není tajemstvím: rychlejší víza pro kvalifikované lidi, snazší uznávání diplomů, jazykové kurzy pro ty, kdo už tu jsou, a otevřenější vysoké školy. Tajemstvím zůstává jen to, proč politická reprezentace nemá dost zájmu či odhodlání taková opatření prosadit.
Autorka je členkou představenstva společnosti Capital Markets