Korupce a sázky v českém fotbale? Skvělé je, že u nás se takové vyšetřování povedlo utajit

A byť se to nezdá, neboť podezřelých osob jsou zatím vyšší desítky, tuzemskému fotbalu tento zásah může velmi pomoci. Stále totiž v souboji s podvodníky, machinátory a korupčníky prohrával, kdy dotyční jedinci či celé organizované skupiny na český fotbal často útočili i ze zahraničí prostřednictvím asijských sázkovek. Nyní se ale těmto nelegálním aktivitám po delší době velmi razantně postavil.
Policie jen v úterý zadržela přes 50 lidí. A dá se čekat, že další budou následovat, protože někdo, jak už to tak bývá, promluví, aby si zachránil vlastní krk. A tím se možná dostane policie a další orgány až k těm, kteří z této trestné činnosti získávali nejvíce.
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Mnohaletá práce lidí okolo Kamila Javůrka, což je Integrity officer Fotbalové asociace České republiky (FAČR), ale i Jiřího Hendricha, který na stejné pozici byl do roku 2024, přinesla své ovoce. Na celé kauze se mělo pracovat několik let. „My jsme byli iniciátorem toho, kdo policii upozornil na tento problém,“ uvedl na tiskové konferenci dnes dopoledne Kamil Javůrek.
Je chvályhodné, že za takovou dobu se to v českém fotbalu tzv. nevykecalo. V prostředí, kde skoro každý zná každého, a dost lidí spolu už někde někdy spolupracovalo, je těžké takovéto věci utajit. I za to si zaslouží FAČR absolutorium, že ti, kdo na tom pracovali, tyto informace nepustili dál.
Dává zpětně logiku, že během posledních let se občas objevovala na sociálních sítích či v některých médiích podezření na to, že nějaká utkání nebyla úplně v pořádku. „Nedávalo nám smysl si vytahovat jednotlivé zápasy,“ podotkl Javůrek. Taktika jako vystřižená z detektivních filmů, tedy jít po těch největších rybách a nezaobírat se v ten moment malými „čudlami“, zdá se, dokonale vyšla.
Doživotní zákazy ve fotbale
Samozřejmě, pokud šlo nejen o korupci, ale i ovlivnění výsledků za účelem dosažení vlastního prospěchu, tak jde o průšvih na druhou. A v tu chvíli, pokud se obvinění prokážou, má následovat tvrdý trest. „V českém fotbale není prostor pro takové aktivity,“ vyhlásil šéf FAČR David Trunda. V tuto chvíli jsou podezřelé i některé kluby, na úrovni Chance Ligy to je Karviná, na úrovni Chance Národní Ligy pak Opava.
Nyní samozřejmě policejní a justiční mašinérii bude trvat, než celou věc vyřeší, každopádně etická komise FAČR může být daleko rychlejší. A protože si sama Asociace jela i své vlastní vyšetřování, měla by mít dostatek důkazů na to, aby u daných hříšníků reagovala rychle a tvrdě.
Největší rybou je, vedle primátora Karviné Jana Wolfa (bývalý člen SOCDEM, nyní nezávislý), Samuel Šigut. Dnešní záložník Karviné si ještě jako člen kádru Českých Budějovic měl nechat v roce 2024 právě od Wolfa slíbit 100 000 korun a přestup právě do Karviné za to, že jihočeský tým sestoupí. Kromě toho měl ovlivnit i několik dalších utkání, a to buď za účelem vlastní sázky, nebo tím, že jej měl „motivovat“ někdo jiný.
Budějovice sice v požadovaném roce „nespadly“, sestoupily až o rok později, nicméně Šigut se na nové adrese v Karviné hlásil už v lednu 2025. A od léta má mít šikovný záložník podepsanou smlouvu v pražské Slavii.
Závěrem lze říci, že možná z toho některé fyzické osoby (míněno hráči, rozhodčí, funkcionáři) vyklouznou klasickou fintou s ukončením členství ve FAČR. Ale takoví jedinci už by se nikdy ve fotbale objevit neměli.