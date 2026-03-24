Korupce a sázky v českém fotbale? Skvělé je, že u nás se takové vyšetřování povedlo utajit

Jan Krejcar
Komentář   12:52
Baráž o mistrovství světa měla být největší událostí měsíce března v tuzemském fotbale. Nicméně úterní ranní zásah policie a dalších specializovaných složek ve věci korupce, ovlivňování výsledků a sázení na zápasy tento sportovní svátek určitě překonává.

A byť se to nezdá, neboť podezřelých osob jsou zatím vyšší desítky, tuzemskému fotbalu tento zásah může velmi pomoci. Stále totiž v souboji s podvodníky, machinátory a korupčníky prohrával, kdy dotyční jedinci či celé organizované skupiny na český fotbal často útočili i ze zahraničí prostřednictvím asijských sázkovek. Nyní se ale těmto nelegálním aktivitám po delší době velmi razantně postavil.

Policie jen v úterý zadržela přes 50 lidí. A dá se čekat, že další budou následovat, protože někdo, jak už to tak bývá, promluví, aby si zachránil vlastní krk. A tím se možná dostane policie a další orgány až k těm, kteří z této trestné činnosti získávali nejvíce.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Mnohaletá práce lidí okolo Kamila Javůrka, což je Integrity officer Fotbalové asociace České republiky (FAČR), ale i Jiřího Hendricha, který na stejné pozici byl do roku 2024, přinesla své ovoce. Na celé kauze se mělo pracovat několik let. „My jsme byli iniciátorem toho, kdo policii upozornil na tento problém,“ uvedl na tiskové konferenci dnes dopoledne Kamil Javůrek.

Je chvályhodné, že za takovou dobu se to v českém fotbalu tzv. nevykecalo. V prostředí, kde skoro každý zná každého, a dost lidí spolu už někde někdy spolupracovalo, je těžké takovéto věci utajit. I za to si zaslouží FAČR absolutorium, že ti, kdo na tom pracovali, tyto informace nepustili dál.

Dává zpětně logiku, že během posledních let se občas objevovala na sociálních sítích či v některých médiích podezření na to, že nějaká utkání nebyla úplně v pořádku. „Nedávalo nám smysl si vytahovat jednotlivé zápasy,“ podotkl Javůrek. Taktika jako vystřižená z detektivních filmů, tedy jít po těch největších rybách a nezaobírat se v ten moment malými „čudlami“, zdá se, dokonale vyšla.

Doživotní zákazy ve fotbale

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR na tiskové konferenci po mimořádném zasedání Výkonného výbor FAČR.

Samozřejmě, pokud šlo nejen o korupci, ale i ovlivnění výsledků za účelem dosažení vlastního prospěchu, tak jde o průšvih na druhou. A v tu chvíli, pokud se obvinění prokážou, má následovat tvrdý trest. „V českém fotbale není prostor pro takové aktivity,“ vyhlásil šéf FAČR David Trunda. V tuto chvíli jsou podezřelé i některé kluby, na úrovni Chance Ligy to je Karviná, na úrovni Chance Národní Ligy pak Opava.

Nyní samozřejmě policejní a justiční mašinérii bude trvat, než celou věc vyřeší, každopádně etická komise FAČR může být daleko rychlejší. A protože si sama Asociace jela i své vlastní vyšetřování, měla by mít dostatek důkazů na to, aby u daných hříšníků reagovala rychle a tvrdě.

Karvinský Samuel Šigut slaví gól do sítě Mladé Boleslavi.

Největší rybou je, vedle primátora Karviné Jana Wolfa (bývalý člen SOCDEM, nyní nezávislý), Samuel Šigut. Dnešní záložník Karviné si ještě jako člen kádru Českých Budějovic měl nechat v roce 2024 právě od Wolfa slíbit 100 000 korun a přestup právě do Karviné za to, že jihočeský tým sestoupí. Kromě toho měl ovlivnit i několik dalších utkání, a to buď za účelem vlastní sázky, nebo tím, že jej měl „motivovat“ někdo jiný.

Budějovice sice v požadovaném roce „nespadly“, sestoupily až o rok později, nicméně Šigut se na nové adrese v Karviné hlásil už v lednu 2025. A od léta má mít šikovný záložník podepsanou smlouvu v pražské Slavii.

Závěrem lze říci, že možná z toho některé fyzické osoby (míněno hráči, rozhodčí, funkcionáři) vyklouznou klasickou fintou s ukončením členství ve FAČR. Ale takoví jedinci už by se nikdy ve fotbale objevit neměli.

Doufám, že nikdo nebude házet seniorům klacky pod nohy, řekla Schillerová

Ministryně financí Alena Schillerová na tiskové konferenci hnutí ANO. Spolu s...

Slovenské dvojí ceny nafty porušují právo EU, jsou diskriminační, uvedla Komise

Na slovenských čerpacích stanicích se musí mít řidiči se zahraniční poznávací...

Využijeme vše, abychom to nedovolili, řekl Rakušan k plánu rušit poplatky ČT

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan na tiskové konferenci ve Sněmovně (24. března...

Recenze

Na smůlu je spoleh, ta vás neopustí. Hrdina humoristického románu se zaplétá do životní beznaděje

New York v 70. letech, tedy v době, kdy tu Robert H. Lieberman mohl potkat...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Komentář

Korupce a sázky v českém fotbale? Skvělé je, že u nás se takové vyšetřování povedlo utajit

Předseda FAČR David Trunda přichází na tiskovou konferenci po mimořádném...

Babiš trvá na zákonu o financování neziskovek, bude precizní, řekl

Den zdraví na Úřadu vlády, který byl připraven pro zaměstnance jako možnost...

Safespace

Zůstanou na Kypru britské základny? Válka s Íránem odhalila nedostatky královského námořnictva

Letoun po startu z britské základny Akrotiri na jižním Kypru, 7. března 2026.

Začala rekonstrukce Nové scény ND za miliardy. Neškudlíme na kultuře, řekl Klempíř

Národní divadlo (ND) v Praze zahajuje generální rekonstrukci Nové scény....

Trunda: Zásah se netýká nikoho z vedení fotbalu. Asociace boj s korupcí iniciovala

Šéf českého fotbalu David Trunda na tiskové konferenci po mimořádném zasedání...

Takto vypadá Dvorecký most z výšky. Díky barvě chodníků je už nepřehlédnutelný

Pokládání červeného asfaltu na chodník / cyklostezku na Dvoreckém mostě (březen...

Do Česka se žene prudké ochlazení. Sníh bude i v nížinách, ukazuje mapa

Ilustrační foto: Jarní mráz.

