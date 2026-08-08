Místním hoteliérům, hospodským i starostům by se klidně mohlo přihodit to, co nedávno Chorvatsku, totiž že jim najednou začnou ubývat meziročně rezervace, protože si lidé řeknou – pojedeme jinam.
Zaprvé, fenoménem se stal „parkovací automat v hlubokém lese“.
V horských vsích v podstatě už nelze zaparkovat bez placení, protože je tam několik placených parkovišť a všude jinde zákaz stání, přestože podle mě rozhodně neplatí, že by tam nebylo místo. A sazby bývají nemilosrdné, protože dost často vůbec neexistují hodinové taxy, ale lze platit jen za celý den.
Harrachov – centrální parkoviště – 200 Kč za den (zdroj, mapy.cz a osobní zkušenost autora), Jizerka, tam sice mají cenu do tří hodin 100 korun, ale to člověku většinou na procházku nestačí. Nad tři hodiny už je sazba 200 korun (zdroj www.korenov.cz). Centrální parkoviště v Bedřichově v Jizerských horách má zimní víkendovou taxu za parkování nad osm hodin 400 korun (zdroj www.bedrichov.cz), což je, myslím, opravdový rekord.
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Vysoké jsou na horách i ceny stravování, jako by to vyvolávalo vzpomínky na „vysokohorskou přirážku“, přestože dnes už se ani na hřebeny nemusí nosit suroviny na zádech. Utkvěla mi v paměti polévka za stovku na Vosecké boudě. Na hřebenech je běžně k mání půllitr piva za 90 korun.
Malá vsuvka: já sám jsem spíše příznivcem hotovosti, ale kulantně řečeno, moji kamarádi a kolegové, kteří už nosí v peněžence jen karty, by na horách umřeli hlady a žízní. Podnikatelé budou vždycky tvrdit, že se zdražily vstupy, nejde sehnat personál, a vlastně to proti nim nejde nikdy moc vyargumentovat. Ale je rozdíl mezi tím, co je turistická obec ochotna akceptovat, a mezi tím, co už ne (viz internetové diskuse na stránkách hor, hotelů, chat).
Pivo za 90 korun dosud s porozuměním přijato nebylo. Starostové budou zase do omrzení opakovat, že aut je moc a regulovat se to musí (ale pak ten poplatek nedává smysl mezi sezonami, kdy jsou i Krkonoše vymetené) a že z něj dotují úpravu lyžařských stop (i v létě?). Na Šumavě se rýžovalo zlato odjakživa, ale tento novodobý pokus se podle mě nakonec obrátí proti „prospektorům“ samotným.
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Hory se mění i jinak, nejde jen o ceny. Dřív si občas znalci krajiny postěžovali, že je moc rozhleden za evropské peníze, ze kterých není nic vidět. Novým vizuálním morem se staly takzvané „fotopointy“, bizarní srdíčka a různé stylizované rámy obrazů, do kterých pojmete krajinu. U prvního nápadu tohoto druhu jsem se ještě vyfotil, u patnáctého srdíčka už se jen směju.
Zajímavé také je, že všude na horách přibývá atrakcí, které s konkrétním místem vůbec nesouvisí a mohly by být kdekoli – různé lanové parky, sjíždění svahů na podivných buginách a tříkolkách a tak dále. Člověk vlastně může strávit týden v Krkonoších, aniž si všimne, že je v Krkonoších. Každý může nabízet, co chce, každý může utrácet, za co chce, jsem totální liberál. ... ale někdy je to možná škoda.
Mohl bych poradit najíst se těsně pod horami, kde už je větší konkurence, a vybrat cíle, kam ještě komerce nedoputovala. Platí to o velké části Krušných hor kromě Božího Daru, o Frýdlantsku na severu Jizerek, kde si na luxus tolik nehrají, o Orlických horách kromě profláklých středisek. Česko je velké.