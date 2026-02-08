Na faktech už přece nezáleží. Česká politika se zvrhla ve válku, kde je povoleno vše

Pokud politik ignoruje informační válku a nechá si sítě zaplavit lží, dokazuje tím, že absolutně nechápe realitu dnešního světa, prohlásil nedávno Petr Ludwig, jedna z hlavních tváří aktivistické skupiny Štít demokracie. Tedy spolku, který krom jiného stojí za zveřejněním starých facebookových příspěvků Filipa Turka a dnes po boku Milionu chvilek pro demokracii stojí za protivládními protesty, oficiálně na podporu prezidenta Petra Pavla. Zní to komicky. Už proto, že na sociálních sítích se Štít demokracie jakýmikoli fakty příliš nezatěžuje. Píše, co se zrovna hodí v boji proti oponentům a na podporu „správňáků“.
|
Jeho fotr Žid snad pracoval pro gestapo. Macinka před lety urážel Rychetského
Méně legrační už je, že se k podobným metodám uchylují i etablovaní politici. V dnešní době, kterou řada lidí prožívá prostřednictvím sociálních sítí či přeposílaných zpráv, se už na fakta vůbec nehraje. Když se nehodí, prostě se ignorují. Třeba je někdo nezná, skočí na to a zanadává si, případně zatleská slušnosti. Bývalá ministryně spravedlnosti za ODS Eva Decroix po ní sice volá, kudy chodí, ale nijak jí to nebrání v povzdechu, že nechápe, jak oni mohli prohrát volby a pustit „ke kormidlu tuhle svoloč“. Mimochodem, slovo z ruštiny, což je v daném kontextu kouzelné.
Ve středu večer, krátce před dopředu marným hlasováním o nedůvěře vládě, Decroix zveřejnila fotku prázdného křesla premiéra. „Takhle vypadá Babiš, když se hlasuje o nedůvěře jeho vlády. Pohrdání Sněmovnou. Nebo neví, jak by hlasoval?“ napsala k tomu. Decroix přitom přinejmenším od rána dobře věděla, že Babiš letěl do Itálie na schůzku s italskou premiérkou Meloniovou a je ve Sněmovně řádně omluven.
|
Tu radost vám neudělám, řekla Decroix. Omluvila se hnutí ANO za slovo svoloč
Babiš navíc předtím ve Sněmovně mluvil. Stejně jako opozice cupovala jeho koalici, opíral se on do nich. „Vy jste tady zničili tolik firem. Vy byste se měli zrušit z podstaty, ODS. Vy jste tady tolik škod napáchali, nevratně,“ řekl mimo jiné.
Šéf ODS Martin Kupka z jeho řeči vystřihl video s výrokem o tom, že by se jeho strana měla zrušit. „Andrej Babiš se ukázal v plné kráse: zrušit ODS, zrušit celou opozici, zrušit novináře. To by se to pak vládlo. Ve zkratce shrnutí jeho projevu při hlasování o nedůvěře vládě. Jenže to už by nebyla demokratická země. A za tu já budu bojovat vždycky,“ připsal k tomu. Sice to Babiš neříkal, ale klidně přece mohl…
Vítejte, nespolehliví!
Stejně jako by ministr kultury, motorista Oto Klempíř mohl zařizovat vyhazovy nepohodlných umělců z práce. Když totiž někteří z umělců vystoupili na demonstraci Milionu chvilek, řekl Klempíř novinářům: „Pozvu je na ministerstvo, abychom si to vyříkali z očí do očí, abychom nemuseli na sebe pokřikovat přes média.“ Nic více, nic méně. Herec Hynek Čermák a spol. za tři hodiny odmítli s tím, že oni naopak zvou Klempíře k diskusi s moderátorem do divadla. Což zase coby politickou akci neakceptoval Klempíř.
V mezidobí Kupka na sociální síť napsal: „Celé to připomíná předlistopadové zvaní ‚nespolehlivých‘ umělců na ÚV KSČ. Snad se nedočkáme požadavků na odvolávání jejich výroků pod hrozbou zákazu umělecké činnosti.“ Kupka dobře věděl, že to není pravda. Že by Klempíř Čermákův vyhazov z divadla zařídit nesvedl, ani kdyby stokrát chtěl. Ale proč to nenapsat, když to na vlastní publikum funguje?
Podobné drobné „prasárničky“ pochopitelně dělá i druhá strana a její příznivci, na sociálních sítích se to podobnými věcmi jen hemží. Výsledkem je, že už nikoho nezajímá, co je pravda. Respektive pravda je to, co se zrovna hodí do krámu. Brutální kampaň před volbami do Sněmovny se bezprostředně po vyhlášení výsledků zvrhla v ještě nemilosrdnější válku, ve které už je zjevně povoleno úplně všechno.
Z podstaty věci to nyní nahrává opozici, protože ta nemusí nic hájit, stačí jí jen útočit. Je to pro ni ale z několika důvodů trochu krátkozraké. Zejména proto, že při absenci silných a zajímavých lídrů se dnes jejím nezpochybnitelným šéfem stal prezident Petr Pavel, který bude za dva roky usilovat o znovuzvolení.
Šéfové opozičních stran jsou dnes totálně ve vleku nejen lidí z okolí prezidenta, ale především spolků organizujících petice s akcemi na jeho podporu, respektive proti Babišově vládě. Dnes zejména vůči jeho koaličním partnerům – Motoristům a SPD. To má samozřejmě svá úskalí.
Prvním je, že kdyby se jim náhodou podařilo vládní koalici rozložit (což je nepravděpodobné), musel by se někdo z nich „obětovat“ a chtít vládnout s Babišem sám. Možná by se to zamlouvalo Pavlovi, ale určitě ne lidem, kteří se dnes sebedojímají nad vlastní slušností a morální převahou.
Mimochodem, v této souvislosti byl pozoruhodný páteční vzkaz Petra Fialy na sociálních sítích: „Často se mě ptáte, proč jsme nešli do vlády s Andrejem Babišem, a nezabránili tak tomu, co se teď děje. Taková možnost ale nikdy neexistovala. Andrej Babiš od začátku jasně říkal, že chce vládu s SPD a Motoristy.“ No vida. Zní to skoro, jako kdyby oni tehdy chtěli, ale zase ten Babiš…
A druhým potenciálním problémem opozičních stran je, že jakmile se samy aktivně sešikují pod praporem aktivistických občanských spolků zaštítěných osobou Petra Pavla, bude se jim z toho jen obtížně vymaňovat k dělání vlastní politiky. Může se z nich tak stát jen beztvará šedivá masa poslušně mávající a demonstrující, když se jim řekne. Jen občas z ní možná vykoukne někdo, kdo zvládne na sociální síti upoutat výkřikem. Aniž by záleželo na faktech.