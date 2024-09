Máme už povodně za sebou? Výstrahy přišly včas, proto nikoho voda nemohla zaskočit

Už když se před povodní teprve varovalo, když meteorologové v Německu i u nás vyhlašovali výstrahy (v Německu dokonce před tisíciletou vodou), objevovala se srovnání s lety 1997, 2002, případně i 2013. To byly velké a ničivé povodně, přičemž hlavně ty první dvě zastihly stát, záchranné systémy i samosprávy do značné míry nepřipravené.

Jak se společnost učí

Ty povodně přinesly škody, jaké tu nikdo žijící nepamatoval. Ale při bilancích se na předních místech uváděly počty obětí. Ta čísla byla zprvu vysoká, ale po pár letech začala klesat.

Pro připomenutí.

V červenci 1997 (na Moravě) to bylo 50 obětí na životech. V roce 2002 (v Čechách), ačkoliv byly průtoky vyšší, to bylo 17 obětí. V červnu 2009 to bylo 14 obětí a pak už klesly ztráty na životech na jednociferné. Mohli jsme sledovat názornou ilustraci toho, jak se společnost – stát, záchranáři, kraje, samosprávy – učí.

Tak to šlo do roku 2013, kdy počet obětí opět stoupl na 15. Ale pozor, z toho šlo 5 případů na účet adrenalinových sportovců, povodňových turistů či prostě jedinců, kteří si za každou cenu chtějí užít rozvodněné řeky na raftu, v kajaku či si v nich prostě zaplavat.

Jak to dopadá letos? Jak už bylo řečeno, na úplnou bilanci je brzy. Ale zatím (v neděli večer) jsou pohřešováni čtyři lidé. Tři z osádky auta, které sjelo do rozvodněné říčky na Jesenicku, a jeden muž z Uherskohradišťska, jenž vyklízel naplaveniny z domu a spadl do běsnícího potoka. Nevíme, nakolik se na těchto případech podepsala prostá smůla, špatný odhad situace či zanedbání výstrah. Ale předběžně lze říci, že nešlo o systémové selhání státu, záchranářů či samospráv. Což je – stále tu platí slovíčko prozatím – docela dobrá zpráva.

I letos byly zaznamenány případy adrenalinových šílenců, ezoteriků, dobrodruhů, aspirantů na Darwinovu cenu či jak jim říkat, prostě lidí, kteří si vyrazili zaplavat do rozvodněných řek. Například dáma na Malši v Českých Budějovicích nebo muž v Praze, jenž brázdil Vltavu ze Smíchova až na Kampu. Byli však přesvědčeni strážníky, aby tak nečinili (Budějovice), či vyloveni (Praha).

Na překvapení se nelze vymlouvat

Ať už si o letošních povodních a reakcích na ně myslíte cokoliv, ať ještě během pondělka nastane jakýkoliv posun, lze říci toto. Nikdo nemohl být povodněmi překvapen, ba zaskočen. Všechny výstrahy přišly včas (v obecné míře, nelze varovat, že povodeň vyplaví tu a tu ulici), někdo mohl mít dokonce pocit, že byly až příliš strašící. Že se až příliš připomínaly průšvihy z let 1997 a 2002. Ale během tří dnů extrémních srážek a velkých vod se ukázalo, že modely i výstrahy v jádru odpovídaly skutečnosti.

I proto nebyly stát ani společnost zaskočeny. O překvapení či zaskočení se dalo mluvit v roce 1997 (v Čechách v roce 2002). Tehdy za sebou společnost měla stoleté „povodňové sucho“. Tak se říká období od září 1890, kdy ničivá povodeň postihla Čechy, zejména Prahu (známé jsou fotografie poničeného Karlova mostu), do podobně ničivých povodní v letech 1997 a 2002. Během té doby vyrostly a žily čtyři generace lidí, které tak mohutnou velkou vodu nezažily, a proto si ji nemohly uložit do kolektivní paměti.

Právě toto – nezvyk na ničivou sílu vody a na to, jak se vůči ní chovat – byl jednou z příčin velkého počtu obětí povodní před čtvrtstoletím. Teď už to neplatí. Máme za sebou generaci života s povodněmi. Lidé viděli na vlastní oči či aspoň v televizi povodně z let 1997, 2002, 2006, 2009, 2010, 2013… A klesající počty obětí velkých vod dokládají, že stát, záchranáři i samosprávy se dokázali poučit.

Ale i toto poučení má své limity. Ukázkou je obec Troubky u soutoku Moravy s Bečvou. Proč Troubky utrpěly tak velké škody v létě 1997? Protože nebyly na povodně připravené. Ale proč tam způsobila škody i povodeň roku 2010? Protože to, co bylo slíbeno (polder na rozliv vody), zůstalo v rovině slibů. Proč nejsou Troubky připravené ani teď, kdy hladina Moravy opět stoupá? Protože při jednání o výkupu pozemků na polder se vždy najde někdo, kdo odmítne.

I toto patří k prozatímní bilanci letošních povodní.